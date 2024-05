"No estamos a la altura de lo que es Cobreloa": Cristián Insaurralde a corazón abierto lanza potentes dardos

Una nueva derrota sumó Cobreloa en el Campeonato Nacional de Primera División, esta vez cayendo por cuatro tantos a uno frente a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.

Los naranjas ya acumulan seis partidos sin ganar y luego de vencer a Colo Colo en el Estadio Monumental, los mineros se olvidaron de ganar. Salió el DT Emiliano Astorga, asumieron de manera interina Pablo Abdala junto a Nelson Soto y ahora, se oficializó al nuevo estratega.

Y tras el encuentro, fue el delantero argentino Cristián Insaurralde quien manifestó toda su bronca, decepción y rabia en lo es una nueva caída del equipo loíno, donde nuevamente pierden por un expresivo marcador y sus declaraciones estuvieron en la misma línea, de lo que señaló el golero Nicolás Avellaneda.

“Sinceramente no tengo idea. Será personal de cada uno ponerse las pilas y mirar esto como una profesión y no como una pichanga entre amigos”, fue el primer misil que lanzó el atacante en diálogo con el relator Mauricio Alfonso Castillo para En La Línea Deportes de Calama.

Continuando con su molestia, el futbolista reconoció que está muy fastidiado con lo que está ocurriendo. “Estoy enojado, molesto, venimos de muchos partidos en donde no podemos levantar cabeza. En el partido anterior mostramos una actitud positiva y ahora volvemos a ser lo que éramos antes. El fastidio será de todos los fines de semana si no empezamos a cambiar”, expresó.

Insaurralde: “Tenemos miedo”

A su vez en la conversación con el citado miedo, agregó que existen muchos temores en el plantel. “Venimos padeciendo esto hace rato. Es un miedo constante, miedo de presionar, miedo de salir, miedo de atacar, miedo de entrar el área, miedo de jugar la pelota. Es un miedo constante y contra eso no hay nada qué hacer”, aseveró.

En el cierre, sostuvo que lo que están haciendo en cancha, no se condice con la historia del equipo. “No estamos a la altura de lo que es Cobreloa, de lo que pide Cobreloa, me incluyo. No se salva nadie, somos todos responsables por la situación del club”, concluyó Insaurralde.

Los loínos no levantan cabeza y fueron goleados por la UC (Photosport)

¿Quién es el nuevo entrenador de Cobreloa?

Este domingo, se oficializó al nuevo entrenador de Cobreloa. El elegido es el argentino Dalcio Giovagnoli.