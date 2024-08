Universidad de Chile y Colo Colo empataron sin goles en un deslucido compromiso en el Estadio Nacional. Juan Cristóbal Guarello no quedó nada conforme y le puso una pésima nota al partido.

“El clásico tiene un 2,5, no más que eso. Una pantufla”, evaluó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador considera que se jugó a un ritmo de práctica: “Esto no tiene morbo, no tiene nada que pueda apasionar al hincha. Parece como si hubieran firmado el empate, juegan a ritmo de entrenamiento”.

Al inicio de su programa, el comentarista avisa sobre un fenómeno que se viene repitiendo hace mucho tiempo con este tipo de partidos: “Los clásicos son más hablados, más proyectados que jugados, se proyecta más de lo que se juega”.

“Se estima más de lo que posiblemente va a ocurrir, se hace un análisis de pequeños duelos, de detalles y finalmente esto en la realidad no se verifica. Finalmente, el partido termina siendo una pantufla arriba del techo”, añadió.

Universidad de Chile y Colo Colo igualaron 0-0 en el Nacional. (Foto: Photosport).

Juan Cristóbal Guarello asegura que los jugadores no son capaces de romper la inercia de los esquemas

Guarello no tenía muchas expectativas con el superclásico: “Dije cuidado que puede ser un mal partido, porque uno ha visto todos los últimos clásicos y en general son malos partidos. El partido del sábado, fue un mal partido, primero por el miedo a perder, sobre todo Colo Colo y segundo porque los jugadores no son capaces de romper la inercia que sus propios esquemas les obliga”.

También se refiere a las diferencias que observa en los DT y reitera que no ve a los jugadores saliéndose del molde: “Planifica Álvarez, que me parece más sistemático, más profundo, tiene una idea de fútbol más conceptual que Almirón que es más de old school, más de sensaciones, más de dejar esto en manos de los jugadores, de los rendimientos individuales, pero aun así no hay capacidad de que, dentro de los esquemas, los jugadores se despeguen, salgan de otros sectores”.