Claudio Palma y Claudio Borghi se cuadran con la Universidad de Chile por el gol anulado a Leandro Fernández: "No fue falta"

El controversial gol anulado a Universidad de Chile frente a Everton de Viña del Mar, que privó al Romántico Viajero de disputar un partido de definición ante Colo Colo por el título del Campeonato Nacional 2024, sigue trayendo coletazos.

El gran protagonista de la tarde del domingo 10 fue el VAR que advirtió en la jugada anterior al gol de Leandro Fernández de una infracción de Marcelo Morales sobre Federico Martínez, la que fue rectificada por el réferi nacional Francisco Gilabert.

Tras el partido, los jueces del compromiso se llevaron la recriminación del experimentado delantero argentino y las críticas de los hinchas azules en redes sociales no tardaron en llegar.

La imagen de la polémica infracción cobrada a Marcelo Morales | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Claudio Palma critica el actuar de Francisco Gilabert en el partido de la U vs Everton

Claudio Palma, reconocido relator de TNT Sports, en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, entregó su punto de vista sobre la polémica acción de la U ante los Ruleter.s

“Yo me puedo poner en el lugar del hincha de la U y sentirme perjudicado porque el árbitro está a 3 metros y si él no considera que es falta, viene el gol, lo llama el VAR, él puede mantener su posición”, señaló Palma.

“Hay un juez asistente que está de frente, pero que lo haya visto el cuarto árbitro es una desprolijidad”, marcó.

Para Claudio Borghi tampoco es falta de Marcelo Morales contra Federico Martínez

Por su parte, Claudio Borghi, comentarista deportivo, también dio su opinión sobre la jugada y se cuadro con los alegatos de los jugadores, dirigentes y hinchas del Chuncho.

“Para mí no fue falta. ¿Levanta la rodilla izquierda Morales? Sí, la levanta. Pero ahí está el tema de la falta de lealtad de compañeros de profesión porque de cualquier forma no se gana”, remarcó el ex entrenador de Colo Colo.

“Yo no creo que ese golpe derribe a un jugador”, concluyó tajantemente Borghi en el espacio radial.