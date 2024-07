"No veo aún a los refuerzos": Ex Cobreloa se pone nervioso antes del duelo con Deportes Iquique

Cobreloa es uno de los equipos que iniciará la segunda rueda en posición de descenso junto a Unión La Calera, por eso la intertemporada y la Copa Chile le han servido al entrenador Dalcio Giovagnoli para dibujar lo que será la vital segunda parte del año.

Precisamente los naranjas tienen un difícil partido ante Deportes Iquique este sábado 6 de julio a las 20:00 en el Tierra de Campeones.

BOLAVIP conversa con Camilo Pino, el que reconoce estar inquieto por no ver reales avances en el juego de Cobreloa y reclama la lentitud en la llegada de nuevos jugadores.

“El equipo todavía no me convence, aún no veo un equipo compacto, y no veo aún a los refuerzos, a Parraguez no lo vi, jugó poco, aguanta bien el balón, pero tiene que bajar las revoluciones, estamos en una etapa donde el equipo reclama mucho y nos llenamos de amarillas por tonteras”, indica.

Respecto a lo que viene para el Zorro el fin de semana, el mundialista juvenil entiende que “Iquique es un equipo difícil que tiene buenos jugadores y este es el apretón que necesitamos para ver cómo estamos y el rendimiento tiene que subir, sobre todo individualmente”.

Camilo Pino preocupado por lo que viene para Cobreloa.

Pino es de la idea que este es un encuentro perfecto para determinar el real nivel de Cobreloa. “Vamos a ver si mejoramos defensivamente, hemos recibido muchas goleadas, y ojalá que los tres partidos seguidos sin que nos hagan un gol nos ayude a esa confianza”, asegura.

Agregando que “hemos enfrentado a equipos de otras categorías y ahora Iquique tiene delanteros que no te van a perdonar”.