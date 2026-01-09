Hasta el momento era el único club de Primera División que no había anunciado ningún fichaje para la temporada 2026. Finalmente, y con la llegada de Lucas Bovaglio en la banca, O’Higgins oficializó su primera contratación.

El conjunto rancagüino que disputará Copa Libertadores donde enfrentará a Bahía en la fase 2 del certamen, remeció el mercado al anunciar la llegada de un portero para pelearle el puesto a Omar Carabalí.

Se trata de Jorge Peña, quien fichó en el elenco celeste tras una gran temporada bajo los tres tubos de Unión La Calera.

“El arquero de 25 años selló su vínculo con el Capo de Provincia y se transforma en el primer refuerzo de nuestro club de cara a los desafíos de la temporada 2026”, señaló O’Higgins en sus redes sociales.

Peña de 25 años, cuenta con 56 partidos en el profesionalismo, fue formado en Everton, luego fichó en San Luis de Quillota hasta que dio el salto a los ‘Cementeros’, equipo que adquirió su carta.

En resumen…