Coquimbo Unido hizo oficial la contratación de Lucas Pratto, el experimentado delantero argentino que ya tuvo un paso por Chile. El “Oso” expresó sus motivaciones para fichar por el actual campeón del fútbol chileno.

“Feliz de estar en el mejor equipo del momento”, comentó el ex River Plate, sobre sus ánimos para fichar por los piratas. Quien también recordó su paso por Universidad Católica, con quien fue campeón en 2010.

El argentino fue campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 2018 en aquella recordada final frente a Boca Juniors por 3-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Encuentro en el que marcó el primer gol para los millonarios para quedarse con la “Gloria Eterna”.

Con su basta experiencia a sus 37 años, el nacido en La Plata, buscará suplir la vacante que dejó Cecilio Waterman, quien fichó por el recién ascendido, Universidad de Concepción.

“Siempre seguí la liga chilena, obviamente por mi paso después de la UC”, comentó el “Oso”, recordando su glorioso paso por Universidad Católica.

Lucas Pratto es nuevo jugador de Coquimbo Unido.

El artillero argentino viene de dar la vuelta larga entre distintos equipos del mundo, teniendo pasos por el Génova, Feyenoord, Atlético Mineiro, São Paulo y entre otros grandes y reconocidos equipos de Sudamérica.

¿Cómo le fue a Lucas Pratto en su último club?

Pratto llega desde Sarmiento, en donde fue compañero del ex Colo Colo, Iván Morales. En su última temporada en el club argentino, jugó apenas 9 encuentros en donde no logró marcar ni asistir en la Primera División Argentina.

En síntesis