Universidad de Chile continúa ajustando su plantel de cara a la temporada 2026, en un proceso liderado por Francisco “Paqui” Meneghini que ha implicado decisiones importantes tanto en incorporaciones como en salidas.

En ese escenario, varios futbolistas quedaron sin continuidad en el Centro Deportivo Azul, obligándolos a buscar nuevos destinos para reactivar sus carreras: algunos optaron por salir a préstamo, mientras que otros quedaron definitivamente al margen del proyecto deportivo.

Uno de esos casos fue el de un jugador formado en el club laico, quien tuvo su debut en el profesionalismo bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, pero que con el paso del tiempo no logró consolidarse y debió salir en busca de oportunidades.

Renato Huerta es presentado como nuevo refuerzo de Cobresal

Se trata de Renato Huerta, quien no fue considerado por Meneghini en el Romántico Viajero y ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Cobresal.

El delantero de 21 años, que también ha vestido las camisetas de Unión La Calera y Unión Española, buscará en el elenco minero sumar continuidad y relanzar su carrera en El Salvador.

De esta manera, Huerta inicia una nueva etapa lejos del CDA, con el objetivo de afianzarse en el profesionalismo y transformarse en una alternativa importante dentro del plantel dirigido por Gustavo Huerta.

En síntesis…

Renato Huerta no fue considerado por Francisco Paqui Meneghini en Universidad de Chile y debió salir en busca de oportunidades.