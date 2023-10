Óscar Wirth ve con malos ojos repatriar a Claudio Bravo: "No nos vamos a renovar nunca"

Si bien Claudio Bravo renovó con el Real Betis hasta la campaña 2023-2024, los hinchas de Colo Colo siguen ilusionándose con el posible retorno de uno de los grandes jugadores que han salido de su cantera.

Lo cierto es que el bicampeón de América con la Selección Chilena sabe que todavía le queda cuerda para alargar su trayectoria en el Viejo Continente, pero también, que su regreso a nuestro país está cada vez.

“Siempre hay contacto, de diferentes lugares, pero no miro más allá. La opción de volver a Chile siempre está, aunque no te contacten o yo no contacte”, dijo en su momento en conversación con TVN.

Bravo disputó 133 partidos con Colo Colo entre 2003 y 2006 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Óscar Wirth, ex guardameta nacional y ex gerente deportivo de Cobreloa, dialogó con Bolavip Chile sobre la chance de volver a ver a Bravo jugando en el fútbol chileno.

“Nosotros cometemos un grave error como país subdesarrollado con la gente que nos ha entregado cosas importantes como él y es que son personas que hacemos jugar hasta que las velas no ardan y la verdad no nos vamos a renovar nunca, nunca va a alguien a tomar su relevo porque todos están pensando que es el único que hay y que no hay nadie más”, confesó.

Agregando que “si yo manejara un club, no tendría esa manera de pensar, respetando la trayectoria de las personas, yo me preocuparía de hacer crecer y potenciar el fútbol formativo porque si él está ahí quien me hace pensar que en el lugar de él va a jugar un niño de 20 años”.

“Del parte económico tampoco va ser tan bueno porque no creo que sea una persona que gane poco porque hay que pagarle por lo profesional que es y lo que ha sido. Hay una serie de cosas que hay que tener presente antes de repatriar a Bravo”, cerró.

