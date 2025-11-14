El mercado de fichajes no solo rige para la categoría de honor, sino que también está activo en el ascenso. Eso bien lo sabe Osvaldo González, que está en la mira de una escuadra de renombre.

Tras coronarse campeón de Primera B con Universidad de Concepción, el experimentado defensor central despertó el interés de un elenco de la misma zona. La propuesta es osada: debe cruzar la vereda.

Según información de Sabes Deportes, el jugador 41 años está en carpeta de Deportes Concepción. La cúpula de dicho club apela a un fundamento para quedarse con su incorporación. ¿Cuál?

“La directiva lila tomó contacto con un defensa central histórico de la Universidad de Concepción para reforzar su plantel de cara a 2026“, comenzó señalando la publicación.

En dicha línea, agregó: “El propio Osvaldo manifestó su deseo de continuar en El Campanil para el próximo año, una intención que tiene como gran sustento permanecer en el Biobío y no moverse de dicha zona“.

Osvaldo González llama la atención de Deportes Concepción en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

Atrae en el mercado de fichajes: el 2025 de Osvaldo González

Durante la reciente campaña, el reconocido zaguero disputó un total de 30 encuentros con la camiseta de Universidad de Concepción. En dichos compromisos, anotó dos goles.

Cabe destacar que tiene vínculo vigente con el cuadro penquista hasta diciembre de 2026. Sin embargo, su continuidad dependerá de las conversaciones con la dirigencia.

En síntesis: