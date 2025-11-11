Pese a sus 41 años y su dilatada trayectoria, el defensor Osvaldo “Rocky” González continúa demostrando que la edad no es un impedimento para mantenerse vigente en el fútbol.

El zaguero fue una pieza clave en el ascenso a Primera División de Universidad de Concepción y finaliza contrato el próximo 31 de diciembre, aunque espera seguir ligado al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Sin embargo, hay un capítulo que González nunca olvida: su paso por la Universidad de Chile, donde levantó la Copa Sudamericana 2011 y se ganó el cariño del pueblo azul gracias a sus buenas actuaciones y entrega en la cancha. Esa conexión con la U, además, se refleja en sus hijos, quienes heredaron la pasión por el club.

Los hijos “Bullangueros” y el cariño por los ídolos

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex seleccionado nacional confesó: “Me salieron todos bullangueros, fanáticos. Tengo tres: Frank, Martina y Facundo, todos azules. De hecho, hace poco los llevé cuando la U jugó acá con Huachipato y aprovecharon de sacarse fotos con Marcelo Díaz y, sobre todo, con Charles, que es su ídolo”.

Osvaldo González firmando una camiseta de la U | FOTO: Nicolas Klein/Photosport

Elogios para Charles Aránguiz: “Los viejitos aún podemos”

La conversación se centró luego en Charles Aránguiz, a quien González conoce bien. El “Rocky” se mostró gratamente sorprendido por el alto rendimiento que mantiene el “Príncipe” a pesar de su edad, usando su ejemplo como motivación personal.

“Con Charles siempre hablo. Y me pone muy contento que él este rindiendo así a los 36 años. Eso demuestra que los viejitos aún podemos. Siempre se puede, es cosa de proponérselo, no más”, indicó.

Osvaldo González junto a Charles Aránguiz en uno de los viajes de la U en la Copa Sudamericana | FOTO: Archivo

El sueño de un nuevo enfrentamiento ante la U

Finalmente, González se refirió al reencuentro con su exequipo. El defensor aún mantiene un profundo cariño por la institución y su gente, recordando la emotiva bienvenida que le dieron en su momento.

“Sería bonito [enfrentar a la U], ojalá se dé. Yo me siento muy querido por la gente de la U, la otra vez cuando los enfrenté cuando jugaba en Huachipato me dieron un tremendo recibimiento y de verdad que me emocioné“, expresó.