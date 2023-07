Varios refuerzos que llegaron en el último tiempo al fútbol chileno, más específicamente a la Universidad Católica y Colo Colo, no han podido demostrar el cartel que traían desde sus antiguos clubes.

Lo cierto es que en más de alguna oportunidad, tanto el entrenador argentino- boliviano Gustavo Quinteros como el trasandino Ariel Holan han salido a declarar que alguno de los fichajes “todavía se están poniendo a punto”. ¿Los casos más recordados? El delantero Darío Lezcano y el mediocampista Carlos Palacios por el lado del Cacique, mientras que en la UC está lo del colombiano Brayan Rovira.

Tres jugadores que llegaron a aportar al fútbol chileno y siguen al debe en sus clubes | Foto: Photosport

El comentarista deportivo Dante Poli no hizo oídos sordos a estas llamativas ‘excusas’ de los estrategas en el programa Futuro Fútbol Club y lanzó una dura crítica.

“A mí el se está poniendo bien físicamente me tiene podrido en el fútbol chileno. Una cosa es que uno pueda fallar producto que no tiene tanta continuidad y no tengan espacios en ligas tan competitivas y la otra es que me digan que se tiene que poner a punto”, comenzó diciendo el ex zaguero central de la UC.

“El poner a punto y que se tenga que poner bien físicamente me tiene podrido. Lo mínimo que le puedes pedir a un jugador que llega a tu plantel es que esté bien, después pidámosle que desarrolle lo físico y estratégico”, agregó Poli.

“Basta de que todo el mundo me diga oye sabes que cuando se ponga bien físicamente no sabes lo que va a rendir, basta de eso”, sentenció.