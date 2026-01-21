Juan Martín Lucero fue anunciado el día de ayer como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y ardieron las Redes Sociales con los hinchas azules… y también los hinchas albos que le dedicaron un par de palabras al delantero trasandino.

Nadie quedó ajeno a la llegada del ‘Gato’ Lucero al CDA y Patricio Yáñez no fue la excepción, toda vez que el ex jugador de fútbol le dedicó palabras en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Todo jugador tiene derecho a jugar en los equipos rivales, el tema es que se escapó por la ventana del baño este chico dejando tirado un contrato que tenía con Colo Colo y eso generó mucha molestia”, dijo.

Lucero enterró su paso por Colo Colo. | Foto: Photosport

Yáñez complementa sus dichos diciendo que “Eso no se debió hacer, no habla bien de los deseos que pueda tener de emigrar y mejorar, que está en cualquier jugador. Pero cuando tú haces lo que hizo Lucero de ir a la FIFA, tener que generar y solucionar un conflicto, pagar lucas y no tener la cara como para decir ‘me quiero ir, quiero mejorar, tengo ofertas’…”.

“Es lo mismo que hizo Falcón. ¿Por qué no dan la cara? Después está bien reconocerlo, pero eso no debe hacerse. Vicente Pizarro manifestó su deseo de irse, llegó la oferta y se fue. Pero cuando te arrancas por la ventanita…”, agregó.

Palabras más, palabras menos, Juan Martín Lucero es nuevo jugador de Universidad de Chile y tendrá su segundo paso por el fútbol chileno tras el exitoso 2022 que tuvo con la camiseta de Colo Colo.

