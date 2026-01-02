Los distintos equipos de Primera División siguen armándose pensando en el inicio de la Liga de Primera 2026, torneo pactado para comenzar en exactamente 4 semanas más para volver a darle vida al fútbol chileno.

Un equipo que se pensaba que iba a tener un 2025 peleando en los puestos de arriba pero que finalmente casi terminó descendiendo es Everton de Viña del Mar, cuadro de la Región de Valparaíso que tomó una drástica decisión según informó El Mercurio.

Everton sufrió hasta el último suspiro para no descender. | Foto: Photosport

12 serían los jugadores que no seguirían de cara a la próxima temporada: Matías Campos López, Joan Cruz, Claudio González, Raimundo Rebolledo, Alex Ibacache, Lucas Soto, Axl Ríos, Diego García y Matías Castro. Además, el colombiano Serje, Rodrigo Piñeiro y Sergio Hernández.

Varios jugadores de la lista estaban a préstamo en el cuadro viñamarino y ahora deberán volver a sus respectivos clubes tras no haber sido elegidos para continuar en un 2025 donde Everton debe mostrar más de lo que hizo el año pasado.

Así las cosas, poco a poco se va armando Everton de Viña del Mar para su participación en la Liga de Primera 2026, donde buscará ser un equipo protagonista y no sufrir hasta la última fecha con el descenso como ocurrió el año pasado.

En síntesis

Everton de Viña del Mar desvinculará a 12 jugadores para la temporada 2026.

La Liga de Primera 2026 de fútbol chileno comenzará en cuatro semanas.