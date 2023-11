Deportes Temuco sufrió un duro traspié en el inicio de la liguilla por el ascenso en la Primera B. El elenco de Román Cuello cayó por la cuenta mínima ante La Serena, pese a que el rival terminó con dos jugadores menos.

Por lo mismo en el elenco de la Araucanía se juramentaron dar vuelta la llave en el estadio Germán Becker con su gente. Sin embargo, los propios hinchas hicieron una fuerte denuncia contra la gestión de Marcelo Salas ya que no podrán repletar el recinto deportivo este próximo martes.

¿El motivo? Según indicó Deportes Temuco el tribunal de disciplina de la ANFP clausuró la galería norte (Ñielol) y sur (Cautín) por los incidentes registrados en los partido contra Antofagasta y Santa Cruz.

Dicho castigo además implicó que los hinchas que estuvieron en dichas zonas no podrán comprar localidades en otro sector del estadio para hacer ejemplificadora la sanción.

Juan Sánchez Sotelo marcó el único gol en el partido de ida (Foto: Photosport)

Críticas a Marcelo Salas

Medida que desató la molestia de Los Devotos quienes apuntaron contra el ‘Matador’. “Se nos informó que esta decisión la tomó la directiva integrada por Marcelo Salas (presidente), Raúl Jelvez, Rosember Salas, Claudia Salas, Matías Jelvez y Christopher Salas. La dirigencia dejó a la fiel galería afuera del estadio, algo que jamás se va a olvidar”, indicó el comunicado publicado esta jornada.

“Subió el valor de las entradas, no quieren llenar las tribunas. El ascenso no es algo que todos desean al parecer. Los jugadores y la hinchada de Temuco no merecen este trato”, detalla el mensaje de los fanáticos”, lamenta el mensaje de la barra.

Cabe consignar que el duelo de revancha entre Deportes Temuco y La Serena esta fijado para este martes 14 de noviembre a las 20:30 horas. Los papeleros llegan con la ventaja de 1-0, y cualquier empate o triunfo les permite seguir avanzando en esta liguilla por el ascenso.