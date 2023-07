Jorge “Coke” Hevia contó que se comunicó con un directivo de Curicó Unido para charlar sobre el futbolista de Colo Colo, Darko Fiamengo, quien llegaría a préstamo por seis meses a la institución.

“Hablé con un dirigente de Curicó preguntándole por la llegada de Darko Fiamengo. Me la confirmó, pero me sentí importante. Por mi se enteró que es central y no lateral…mamita querida”, escribió el conductor de Pauta de Juego a través de Twitter.

El cuadro Tortero emitió un comunicado en Twitter negando lo que contó el periodista. “Ningún integrante de nuestro Directorio ha tenido contacto con el señor Jorge Hevia Cristino, por lo que sus declaraciones faltan a la verdad”.

“Nos parece grave y completamente repudiable, se utilice el nombre de nuestra institución, una Coorporación formada por socios y socias, y su Directorio, elegido válidamente por los mismos, con declaraciones falsas, a fin de generar “audiencias” o “polémicas” en los medios de comunicación y que además en ello se intente denostar a sus miembros. Frente a lo expuesto nos reservamos el derecho a ejercer acciones legales de considerarlo pertinente”, agregaron.

El comunicado de Curicó Unido

La defensa de Coke Hevia

Jorge Coke Hevia adelantó que este viernes en el programa Pauta de Juego, se vendrá una respuesta. “Mañana en la radio contesto, no tengo tiempo para enviados de Milad”.

Sin embargo, a través de Twitter comenzó a dar pinceladas de su opinión. Primero con respuesta a una persona que cuestionó su relato. “Si le quieres creer a dirigentes del fútbol, yo feliz de quedar de mentiroso”.

Hevia también apuntó a otro tema. “¿Y el off the record? Tú crees que alguien cercano al club iba a decir ‘si, yo hablé con él’“, comentó en la red social del pajarito”.

El comunicador contestó a otra persona que se preguntaba”cómo es la cosa”. “No sé, habría que preguntarles si revisaron todos los WhatsApp de la dirigencia”, contestó.

También sumó una reflexión. “De hecho es tan irrelevante, que es insólito el comunicado, penoso. Milad y sus secuaces preocupados de puras tonteras en vez de que el club no descienda o respetar al hincha, que por algo son Corporación”.