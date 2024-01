Incertidumbre en Chillán: Reportan que Ñublense aún no asegura la continuidad de referente del club

Ñublense se está armando para la temporada 2024. Los chillanejos tienen a Mario Salas como DT, además incorporaron a Gabriel Graciani, Pedro Sánchez y Matías Plaza. Sin embargo, no todas las noticias son positivas en Chillán.

En el programa Ñuble Deportivo reportaron que Jovany Campusano no estuvo en los entrenamientos del equipo en Paso Alejo. Aquello porque el club no habría ejecutado la cláusula de renovación de su contrato.

“El jugador nos mencionó que más que problemas, no hubo prácticamente contactos de la dirigencia con él para poder ejecutar esta cláusula de renovación que tenía su contrato. Esto por propias palabras del jugador”, reportaron.

“No estamos diciendo que no vaya a renovar, ni que se vaya a ir, pero según el propio jugador hay posibilidades de que no pueda continuar en Ñublense. Es un jugador que, según también fuentes cercanas a él, el club no ha tenido las negociaciones que corresponden para mantenerlo acá Chillán”, complementaron en la información.

Ñublense aún no resuelve la continuidad de Jovany Campusano (Foto: Photosport)

¿A quién renovó Ñublense?

Los Diablos Rojos anunciaron a través de sus redes sociales las renovaciones de Patricio Rubio, Bernardo Cerezo y Lorenzo Reyes.

Sin embargo, por ahora no han publicado ningún avance sobre la situación del capitán del equipo en la campaña pasada, Jovany Campusano.