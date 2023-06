Una fuerte acusación se presenta en la Primera B. El club involucrado es Deportes Temuco, institución que preside Marcelo Salas y lo más reciente se enmarca en el partido ante Huachipato que se jugará hoy miércoles a las 18:00 en el estadio CAP de Talcahuano por los cuartos de final de la zona sur de la Copa Chile.

Los miembros del plantel acusaron de un cambio el itinerario de cara al compromiso. En primera instancia, estaba programado hacer una concentración el mismo día en un hotel de la Octava Región. Sin embargo, luego el club decidió realizar el viaje que dura más de tres horas, a sólo seis horas del compromiso.

“Con cinco días de antelación al partido contra Huachipato en Talcahuano por el paso a la semifinal Regional de Copa Chile Easy, ya contábamos con la organización del viaje rumbo a Concepción”, detallaron a través de un comunicado del plantel.

Según detallan los futbolistas, el intinerario consistía en “el día miércoles 28 de junio, salir desde Temuco a primera hora por la mañana, con rumbo a Concepción, llegando al hotel Ibis, almorzar y descansar del viaje hasta la hora en que se llevara a cabo al partido”.

No obstante está situación cambio a menos de 24 horas para el inicio del compromiso. “El día de hoy, martes de 27 de junio, siendo las 20:35 horas, vía mensaje la dirigencia del Club, nos comunica que no tendríamos concentración y que el viaje se realizaría sólo seis horas antes de antelación al partido, por lo que, el viaje se realizaría saliendo desde Temuco, directamente hasta la ciudad de Concepción, con destino al CAP de Talcahuano”, relataron en el comunicado.

Jugadores de Deportes Temuco acusan a la dirigencia de una serie de malas condiciones (Foto: Photosport)

Los jugadores dejaron clara su malestar con la directiva de Deportes Temuco. “En consideración a lo expuesto nuestra molestia como plantel profesional se presenta, porque con el cambio arbitrario del itinerario que ya había sido programado, se pueden producir diferentes situaciones, como por ejemplo, no llegar a la hora programada para el partido, o que durante el partido, a alguno de los jugadores sufra algún tipo de lesión que nos perjudique como plantel en el logro de nuestro objetivo principal, ya que el viajar de manera directa desde Temuco a Talcahuano a disputar el partido, sin el descanso necesario para afrontar al partido no corresponde, independiente del resultado del mismo, sobre todo en consideración de que todos creemos que no corresponde, y menos aún que se realice un cambio de organización en menos de 24 horas”.

También decidieron no realizar el viaje con ropa del club. “Debido a la mala organización, es que como Plantel Profesional tomamos la decisión de no realizar el viaje vestidos con la ropa institucional, como una manera de expresar la molestia que como equipo de jugadores sentimos, y asimismo, de dejar en evidencia la falta de compromiso que existe de parte de la dirigencia hacia nuestro plantel, en consideración que para nosotros todos los partidos son igual de importante”.

Pagos atrasados, cómidas frías y otras irregularidades

También acusaron que durante el tiempo han existido las siguientes irregularidades: pagos de sueldos atrasados, deudas de los arriendos por parte del club hacia los jugadores, comidas frías y no aptas en la concentración, deudas en licencias médicas y exámenes de los jugadores.

Además relatan que en “ocasiones en que el complejo sólo tenía agua fría, o simplemente no había agua para asearse después de los entrenamientos” y también describen que los jugadores jóvenes están en malas condiciones.

“Cabe señalar, que la casa de los jugadores de la juvenil, no cuenta con las condiciones necesarias para proporcionarles, por lo que pasan frío y no tienen la alimentación adecuada”, finalizaron.