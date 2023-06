Revelan el potente motivo del por qué Gary Medel no está ni ahí con volver a Universidad Católica o jugar en Sudamérica

La despedida de Gary Medel de Bologna se tomó con entusiasmo por parte de los hinchas de Universidad Católica, quienes creían de manera ciega que ahora sí que sí e Pitbull podría pegar la vuelta a San Carlos de Apoquindo.

Pese al entusiasmo del hincha cruzado y al de otros ex jugadores por ver a Gary Medel con la camiseta de Colo Colo, todo indica que el ex jugador del Inter de Milán y el Cardiff, entre otros, no volvería al continente y seguiría su carrera allá.

Gary Medel buscaría seguir su carrera en Europa. | Foto: Photosport

En conversación con LUN, Cristina Morales, ex pareja y madre de los hijos de Medel, aseguró que “Nos iremos a vivir a Madrid e irán a ver a su papá donde juegue, con visitas. De momento no tiene equipo, así que a ver qué sale. Nosotros viviremos en Madrid, los niños necesitan estabilidad y todo está en buena relación (con Gary)”, dijo.

De esta manera, y por el régimen de visitas deslizado por Morales, lo más probable es que Medel se mantenga en Europa donde pueda tener un contacto permanente con sus hijos, quienes nacieron y crecieron allá.

¿Adiós al sueño cruzado? De momento, se ve difícil la vuelta de Medel a Sudamérica, donde incluso los hinchas de Boca a través de Redes Sociales piden que no llegue por la avanzada edad y por no haber vuelto antes.