Rodrigo Herrera critica la temporada de la U: "No hizo ningún mérito para jugar una copa internacional”

Universidad de Chile cerró el año en el noveno lugar de la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023 con 40 puntos. Los Azules se quedaron a una posición de alcanzar la clasificación de la Copa Sudamericana. Rodrigo Herrera analizó lo que fue la temporada del equipo que dirigió Mauricio Pellegrino.

“Un año bajito, hay que decirlo, malo. Lo que se vio hoy (en el triunfo de la U por 3-1 ante Ñublense) no alcanza a cubrir una campaña muy irregular. Acá nosotros siempre colocamos la atención en las deficiencias a nivel dirigencial y que son reales”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

El profesional de las comunicaciones no sólo critica el aspecto directivo, también expresa reprobación a los futbolistas y al estratega: “Lo de Sartor es desastroso, pero acá también hay responsabilidad de jugadores, un irregular (Cristian) Palacios, que apareció ahora último, al principio y al medio se perdió. Refuerzos que no rindieron, un técnico que no dio con la forma”.

Para el comunicador la performance del Romántico Viajero es insuficiente: “Más allá de que la U terminó hasta la última fecha peleando la Copa Sudamericana, creo que eso es muy poco”.

Universidad de Chile cerró el año con un triunfo por 3-1 ante Ñublense (Foto: Photosport)

Rodrigo Herrera siente que ir a la Copa Sudamericana era mucho premio para la Universidad de Chile

El periodista cree que clasificar a Copa Sudamericana era una recompensa muy grande para el rendimiento de los Azules. “Era mucho premio, porque la U no hizo ningún mérito para jugar una copa internacional, todo lo contrario. La U debe estar agradecida que terminó en ese lugar y no peleando abajo. Era un equipo en el que no se podía confiar durante todo el Campeonato”.

Por último, sacó conclusiones y le dejó un mensaje a la directiva: “Ya terminada estas 30 fechas, está muy claro que Pellegrino no dio con el ancho, que hay mucho jugador que no está a la altura de la U y que, por sobre todas las cosas, los dirigentes tienen que decidir, o siguen marcando el paso o hacen un cambio radical que permita al hincha volver a soñar con los títulos”.