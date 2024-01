Elías Figueroa y Arturo Vidal están entre los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. El King hace su regreso al balompié nacional para jugar en Colo Colo en la temporada 2024. Romai Ugarte entregó su elección entre ambos históricos futbolistas.

“Elías porque aparte no pudo jugar en Europa, por eso de que podían tener dos jugadores extranjeros, sino hubiera sido un gran jugador en Europa, pero no tuvo la oportunidad”, expresó el periodista en conversación con Bolavip Chile.

El comunicador destacó que el zaguero formado en Santiago Wanderers actuó en los equipos más importantes de este lado del mundo: “Jugó en los más grandes de Sudamérica, en una posición que es muy difícil que se destaque como un central”.

Además, mencionó por qué, a su juicio, Elías Figueroa no pudo conseguir un título continental con La Roja: “No tuvo esto de ser ganador de alguna Copa América, porque el equipo no lo acompañó. No sé si Vidal con el equipo que tenía en esa época Elías podría haber hecho algo también, pero para mí es más Elías”.

Romai Ugarte elige a Elías Figueroa sobre Arturo Vidal (Foto: Photosport)

¿Cuántos mundiales jugaron Elías Figueroa y Arturo Vidal?

Elías Figueroa jugó los Mundiales de Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982, en aquellas tres ocasiones la Selección Chilena no superó la fase de grupos.

Por su parte, Arturo Vidal jugó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esas ocasiones La Roja llegó a los octavos de final. El King ahora tiene entre sus metas clasificar al Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.