Round 4: Maks Cárdenas no se cansa y vuelve a molestar a Juan Cristóbal Guarello: "Llamaste a tu primo para que te sacara en su programa para hablar de mi"

Siguen los dimes y diretes entre Juan Cristóbal Guarello y el corresponsal chileno en Europa, Maks Cárdenas, quienes desde algunos días han mantenido una disputa a través de sus respectivas plataformas.

Pero, para entender la dinámica del nuevo round vale decir que Guarello estuvo de invitado en el programa Not News de Vía X hace algunos días, espacio que conduce Nicolás Larraín, donde habló de su nuevo Canal de Youtube La Hora de King Kong y otras temáticas.

Desde luego, Larraín puso en la mesa el tema de los últimos días con Maks Cárdenas y si bien el panelista de Radio Agricultura no quiso profundizar, al menos algo dijo por lo vivido con su contrincante.

“(Hacen) el periodismo de Cheerleaders y después supe que le pagan con camisetas. Le exige al técnico de la U a poner jugadores, así es que no agrandemos más a ese pobre muchacho“, fue la intervención del ex Tenor de Radio ADN.

A su vez, el ex conductor de CQC, replicó con un” chúpate esa, Maks. No te metas con perros grandes”, fue su particular intervención para continuar con el diálogo en el set de televisión.

La réplica de Cárdenas

Pero no todo quedó ahí, ya que durante este lunes, vino la respuesta a través de la cuenta de Twitter, en la que Cárdenas no la dejó pasar. “Llamaste a tu primo para que te sacara en su programa pa’ volver a hablar de mi desde el minuto uno”, fue la contestación del corresponsal.

Una disputa que ya se prolonga por varios días y probablemente, ninguno claudicará en su afán de al menos, seguir con los reproches mutuos.