Round 5 y final: Juan Cristóbal Guarello firma la paz con Maks Cárdenas: "El palo que le pegué no se lo merece, déjenlo tranquilo"

Aparentemente, la pelea entre Juan Cristóbal Guarello y Maks Cárdenas estaría llegando a su final. Luego de dimes y diretes a través de sus respectivas plataformas digitales, se acaba o al menos, eso aparenta.

Luego de la última intervención en Twitter de parte del corresponsal chileno en Europa señalando que el comentarista apareció en el programa de su primo (Nicolás Larraín) para hablar de él, ahora Guarello en su canal de Youtube La Hora de King Kong, puso paños fríos y todo apunta que la discusión se cierra.

“El palo que yo le pegué a un cabro, no se lo merece, porque ese cabro es un obrero de esta cuestión, no. A ese cabro déjenlo en paz, no se merece ese palo”, señaló el panelista de Radio Agricultura.

El comunicador de Canal 13, ahondó en el tema y afirmó que “en verdad, hay gente operando mucho más importante en medios grandes, mal y haciéndose la tonta. A ese cabro déjenlo tranquilo”, sostuvo.

Se estaría acabando los dichos cruzados entre Guarello y Cárdenas (Captura Youtube)

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para de todas formas, ensalzar su figura y que si ha de discutir, tiene que hacerlo con personajes de más nivel.

“Es pegarle a alguien que no está en tu categoría y es maldad. En verdad y de corazón dije ‘chu… este cabro’ que está armando su cosita, da pena, peleándola, hay que ponerse en sus zapatos. Y hay gente operando con mucho más prestigio, espalda y repercusión y bravo. Dejemos a este cabro en paz”, cerró Guarello.