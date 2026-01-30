Hoy a las 20:00 horas dará inicio la Liga de Primera 2026 cuando Universidad de Chile reciba a Audax Italiano en el Estadio Nacional. Por esta razón es que también comenzaron las predicciones para la presente temporada, donde destacan a la U.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el ex futbolista Sebastián Roco, entregó sus pronósticos para el fútbol chileno en este año.

“La U va a ser campeón. Sus contrataciones son refuerzos que pueden permitirle dar un salto de calidad distinto. Sobre todo a nivel nacional”, declaró el ex Everton.

El defensor se mostró abiertamente confiado con que los azules serán quienes se coronen como campeones y le quiten el título a Coquimbo Unido.

“Yo creo que Coquimbo es un buen equipo pero creo que lo que mostró en la Supercopa, si bien salió campeón, pero en juego en sí, le va a costar este año”, agregó Roco evaluando el juego de los piratas.

Juan Martín Lucero, nuevo jugador de la U

El ex jugador apostó a que Juan Martín Lucero le quitará el título de goleador a Fernando Zampedri, quien lleva una racha de 6 años consecutivos siendo el máximo artillero de la Liga de Primera.

¿Ascensos y descensos?

“Deportes La Serena y Universidad de Concepción descienden y Cobreloa y Santiago Wanderers suben a Primera División”, cerró el campeón de Copa Chile con Universidad de Concepción.

En síntesis