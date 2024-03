Claudio Bravo tuvo un pequeño renacer en esta parte del año el viernes pasado, donde fue titular en la Selección Chilena en el triunfo ante Albania por 3-0 marcado por el debut de Ricardo Gareca en la banca de La Roja.

Bravo, quien no viene siendo titular en el Real Betis, estaría considerando seriamente volver al país a mediados de año según trascendió en varios medios y, como era de esperarse, se habló de inmediato de un regreso a Colo Colo.

Quien no ve muy factible esa posibilidad es Julio Rodríguez, formador del portero quien, en diálogo con Bolavip Chile, dijo que “Ellos (Colo Colo) tienen ese puesto bien cubierto, entonces no se justifica la inversión de Claudio Bravo, no la necesitan”, dijo.

¿Vuelve Claudio Bravo al fútbol chileno? | Foto: Photosport

¿Es Universidad de Chile una opción real para que el portero defienda a un segundo club en Chile? Rodríguez responde sin rodeos: “La U yo creo que tampoco porque tiene a Castellón y Toselli, que andan bien”, aportó.

En esa línea, Rodríguez ve el club ideal para el portero del Betis: “Católica podría ser una muy buena opción para Claudio si quiere volver al fútbol chileno, no lo descarto para nada. Él quiere seguir jugando y se abre a cualquier posibilidad, es muy profesional”, sumó.

“Para mí, Católica sería una muy buena posibilidad profesional para jugar en Chile”, complementó en el cierre con la opción de que Claudio Bravo pueda llegar a Universidad Católica, donde Sebastián Pérez y el canterano Thomas Guillier defienden el arco.

La carrera de Claudio Bravo

Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y Real Betis son los equipos que Claudio Bravo ha defendido a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.