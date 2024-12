Universidad Católica hace unos instantes oficializó a su segundo para la temporada 2025, en el que los ‘Cruzados’ dieron a conocer su acuerdo con el defensor nacional, Dylan Escobar, quien se oficializa en el segundo refuerzo de la UC.

Ante este importante paso para su carrera, Escobar conversó con Radio ADN en esta jornada y valoró lo que es este traspaso, en la que tiene una mezcla entre nostalgia y felicidad por partir de Coquimbo Unido, pero poder llegar a un equipo grande.

“Es una oportunidad que venía buscando hace tiempo. Igual me voy con nostalgia por el cariño que le tengo a Coquimbo, que fue donde crecí y dónde me formé como futbolista, pero este es un paso que hay que dar en la carrera. Me voy tranquilo, porque sé que siempre di todo mejor de mí en la cancha”, partió señalando Escobar.

Planificándose para la temporada 2025, el lateral nacional espera poder tener un importante crecimiento para este año, en el que sabe que tiene un tremendo desafío por delante, en donde espera estar a la altura.

“Espero seguir haciendo las cosas que hacía en Coquimbo, intentar romperla, destacar mucho y seguir creciendo. Católica es un equipo grande y de ahí se pueden abrir muchas puertas”, remarca.

Escobar quiere romperla en la UC | Foto: Photosport

Finalmente, Escobar se explayó en dos temas, en la que primero le dio un tremendo valor a lo que fue la solicitud que hizo Tiago Nunes para poder luchar por su fichaje en la Universidad Católica y en segunda parte, a lo que ha sido su tremenda irrupción como lateral, a pesar de que en primera instancia ese no era su puesto.

“Cuando te solicita un técnico es muy diferente a cuando vas a un club porque la dirigencia te quiere comprar, así que eso me mantiene tranquilo y voy con muchas ganas”, explicó en el primer punto.

“A pesar de que no es mi posición original, pude dominar el puesto y fui elegido como uno de los mejores laterales de la temporada. Gracias a la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico fui aprendiendo pequeñas cosas que necesitaba para esa posición y ya me consagré ahí”, finalizó.