Thomas Galdames es uno de los integrantes del Clan Galdames y vive su primer experiencia en Argentina. Sin embargo, el ex defensa de la Unión Española saca el habla y con mucha personalidad tira por la borda las opciones de retornar al fútbol chileno si es que lo llama Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

El defensor está viviendo en Mendoza donde defiende a Godoy Cruz. El zaguero es claro y no está ni ahí en volver a defender a un club grande, pese a que Colo Colo lo quiso claramente en algún momento.

“Me quedo acá en Argentina. Lo conversé con mi representante y mi familia. Lo conversé por qué me tocó estar ocho partidos fuera y mi mentalidad era remarla para volver al equipo. No me pienso ir, me quiero hacer un nombre en el club. No quiero estar seis meses acá y volver. Volver al fútbol chileno es un retroceso“, expresó en DSports.

Thomas Galdames no quiere volver a jugar en Chile, pese a que Colo Colo sí lo quiso (Photosport)

Galdames firmó por dos años en Godoy Cruz y está claro en lo que quiere cerrándose todas las chances de poder defender a un elenco grande más adelante en su carrera deportiva.

“El próximo escalón que sea hacia arriba. Volver al fútbol chileno es un retroceso por más que sea un equipo grande y salir me hizo ver las cosas de otra manera y de lo lejos que está el fútbol chileno comparando con Argentina. Volver es un retroceso”, expresó.

Galdamés es formado en la Unión Española y estuvo cerca de ir a Colo Colo. “Tuve acercamientos con los tres grandes de Chile y estuve cerca de ir Colo Colo, pero mi cláusula era muy alta”, agregó.