Chile quedó fuera de la Copa del Mundo 2030. El país estaba incluido en un inicio, pero este miércoles se comunicó que no será parte de la máxima cita planetaria. Héctor “Tito” Awad centra sus críticas en el presidente de la Federación y la ANFP, Pablo Milad.

“Uno tiene que poner los pro y los contra de una cabeza que dirige una empresa tan grande como es el fútbol, en este caso, Pablo Milad. Aquí yo modestamente, que no me meto tanto, no he visto nada pro, he visto todo contra. No veo dónde se ha mejorado. Hay problema con los árbitros, hay problema con los campeonatos, hay problema con la FIFA, hay problema, hay problema”, expresó el comentarista en diálogo con Bolavip Chile.

El comunicador considera que el directivo debe salir de su puesto. “Siempre he dicho que no hay mejor cosa en la vida que tener vergüenza, en este caso no es deportiva, sino que directiva y dar un paso al costado, ceder el sillón presidencial. Si ha habido un presidente que no ha hecho nada en pro del fútbol se llama Pablo Milad”.

Héctor Awad se muestra crítico con la gestión de Pablo Milad (Foto: Photosport)

Awad considera que el actual presidente de la Federación no tiene cosas buenas en su gestión. “Uno busca para pedirle una renuncia los pro y los contra, hace un equilibrio para allá, para acá, para el medio, pero acá no hay pro. Si alguien me puede nombrar qué cosa buena ha hecho para el fútbol, yo aplaudiría, pero nada”.

¿Cómo será la Copa del Mundo 2030?

La Copa del Mundo del 2030 se realizará en España, Marruecos y Portugal como países anfitriones. Además serán sede de sus encuentros inaugurales Uruguay, Argentina y Paraguay