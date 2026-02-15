Ñublense recibió a Audax Italiano en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. En un trabado encuentro, los chillanejos lograron hacerse fuertes por la cuenta mínima.

Ignacio Tapia a los 45′ minutos abriría la cuenta con el único gol del encuentro, tras una serie de rebotes y lanzar un remate desde el borde del área que dejaría estático al portero Tomás Ahumada.

El partido estaría marcado por expulsiones para ambos equipos. Primero por parte de los itálicos, Marco Collao a los 67′ minutos tras recibir doble tarjeta amarilla.

Luego a los 82′ minutos, Pablo Calderón sería amonestado por segunda vez, por lo que vería la tarjeta roja por parte del juez del compromiso.

Ñublense se impuso en Chillán

