Colo Colo sigue planificando lo que será su temporada 2026, en donde el conjunto de Fernando Ortiz ya trabaja con todo con su plantel para llegar de la mejor forma al incio del torneo.

Dentro de esto, el DT argentino ya afina los detalles para poder conformar su plantel estelar para este año, en la que busca nueva refuerzos, como también ve la opción de jugadores que pueden salir.

En este último tema, en las últimas horas una importante información se ha dado a conocer con uno de los jugadores que pertenece al ‘Popular’, quien partiría del club y se marchará a otro club de la primera división.

Se trata del portero nacional, Martín Ballesteros, quien no será considerado por Fernando Ortiz para este 2026 en Colo Colo y será nuevo refuerzo de Audax Italiano.

Ballesteros en su paso por U. Española | Foto: Photosport

Así lo informó en esta jornada el medio partidario de Audax Italiano ‘Tanoticiascl’, en la que indicaron que el portero arribará al club para esta temporada 2026 y firmará por dos temporadas.

“Nuevo refuerzo audino! Martín Ballesteros es nuevo jugador de Audax Italiano de cara al 2026. El arquero llega libre, firma contrato por 2 años y es procedente de Colo Colo. Formado en la UC Ballesteros ha tenido pasos por distintos clubes del fútbol chileno, sumando experiencia y rodaje en el medio local”, informaron.

De esta forma, Colo Colo le dice adiós a un nuevo jugador para esta temporada 2026, en la que los ‘Albos’ mientras tanto esperan poder sumar nuevos nombres para reforzarse.

En Síntesis