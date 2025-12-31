Francisco Meneghini sigue dándole forma al plantel de Universidad de Chile para lo que será la temporada 2026 donde tendrá varios frentes, el primero ganarle a Palestino para acceder a la zona de grupos de la Copa Sudamericana.

El argentino viene trabajando hace días, pese a que recién formalizó su llegada el lunes 29 de diciembre, pero, lo cierto es que Paqui no quiere dejar ningún detalle al azar.

Por eso tomó la decisión de reunir primero a todos los juveniles de la U que estén en condiciones de cumplir el minutaje sub 21 que imponen los campeonatos en Chile. La reunión será este viernes 2 de enero.

Igualmente Meneghini ha tomado una decisión, aprobar el préstamo de Yahir Salazar, el que estuvo en Audax Italiano esta temporada y, al parecer, no tendrá espacio en su equipo.

Yahir Salazar saldrá otra vez a préstamo

¿El destino para el defensa central? Deportes La Serena tendría todo acordado para recibir al otrora seleccionado sub 20.

El “Plan Maestro” de Paqui Meneghini: Por qué el futuro de la U está en las manos del nuevo DT

El flamante entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, no perdió tiempo y ya puso su mirada en el tesoro más preciado del CDA: la cantera. En BOLAVIP analizamos el estrecho vínculo del “Paqui” con el fútbol joven y por qué esta alianza podría ser la llave para el éxito azul en 2026.

La llegada de Francisco Meneghini a la banca de Universidad de Chile no es solo un cambio de nombres; es un cambio de paradigma. Mientras la dirigencia trabaja en un mercado de pases complejo, el estratega argentino ha decidido mirar hacia adentro, convocando a una “cumbre juvenil” para este viernes 2 de enero que marcará el inicio de su era.

Un DT que habla el mismo idioma

A sus 37 años, Paqui es un técnico que rompe la brecha generacional. Su vínculo con el fútbol joven no es nuevo ni accidental. Ya en sus pasos por Unión La Calera, Everton y O’Higgins, Meneghini demostró que para él, la edad es solo un número en el carnet.

Bajo su mando, jugadores que hoy son realidades nacionales dieron sus primeros pasos con una consigna clara: intensidad táctica. Meneghini no “pone juveniles” por cumplir una regla; los incluye porque su esquema de presión alta y transiciones rápidas requiere las piernas jóvenes y la frescura que solo la cantera puede ofrecer.

La herencia del CDA y el desafío Sudamericana

Meneghini recibe una de las hornadas más interesantes de la U en la última década. Nombres como Ignacio Vásquez, Martín Espinoza y John Cortés ya no son solo promesas que se escuchan en los pasillos del CDA; son piezas que el técnico pretende pulir para el debut ante Palestino en la Copa Sudamericana.

Paqui entiende que el futbolista joven de la U necesita algo más que minutos: necesita confianza y una posición fija. Su trabajo se centrará en evitar que talentos como el de “Nacho” Vásquez se diluyan por la falta de un rol claro, dándoles la estructura táctica para que el talento fluya sin el peso excesivo de la responsabilidad.

La disciplina como base

Pero no todo es libertad creativa. El vínculo de Meneghini con los juveniles también es de exigencia máxima. El DT es conocido por su rigor en los entrenamientos y por no regalar ni un minuto. Aquellos que se presenten este viernes en el CDA saben que el “Paqui” evaluará no solo la técnica, sino la capacidad de sacrificio.

Para la U de 2026, el fútbol joven no será un relleno, será el motor. Y con un “maestro” que sabe cómo potenciar la rebeldía juvenil con el orden profesional, el hincha azul tiene motivos de sobra para ilusionarse.