Universidad Católica se ha posicionado como uno de los actores más protagonistas del actual mercado de pases en el fútbol chileno. Con la mirada fija en su participación en la Copa Libertadores 2026, la dirigencia ‘Cruzada’ ha trabajado con celeridad, logrando oficializar ya a cuatro refuerzos para fortalecer el esquema del equipo. No obstante, la ambición en San Carlos de Apoquindo no se detiene y la búsqueda de variantes ofensivas continúa vigente.

El nuevo nombre que ha irrumpido con fuerza en la carpeta del cuadro precordillerano es el de Michael Vadulli, actual extremo de Audax Italiano. Según diversos reportes de prensa, el atacante de 27 años se ha transformado en un objetivo estratégico para potenciar las bandas del equipo.

Michael Vadulli sería el nuevo as bajo la manga en Universidad Católica ante el incierto panorama con Eduard Bello (Foto: Photosport)

La búsqueda de Vadulli no es casual, sino que responde a una urgencia contractual dentro del plantel actual. La continuidad de Eduard Bello es incierta, dado que su préstamo desde el Barcelona de Guayaquil ha finalizado. Aunque la UC intenta negociar una rebaja en la opción de compra de 1.5 millones de dólares, la dirigencia prefiere tener un plan de contingencia sólido en caso de que el venezolano no siga en el club.

El presente de Vadulli y las trabas para su salida

El rendimiento de Michael Vadulli durante la última temporada respalda el interés de la franja. Con la camiseta de los Itálicos, el jugador disputó 29 partidos, registrando 5 goles y 3 asistencias. Estas cifras lo convirtieron en una pieza fundamental para que el cuadro de La Florida consiguiera su boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el camino para concretar el fichaje presenta obstáculos económicos y contractuales importantes. El futbolista mantiene un vínculo vigente con Audax Italiano hasta diciembre de 2026. Esto obliga a Universidad Católica a sentarse a negociar directamente con la dirigencia audina, que no facilitará la salida de uno de sus pilares ofensivos sin una compensación adecuada.

En paralelo a la opción del itálico, la UC mantiene otros frentes abiertos para la misma posición. El nombre de César Munder sigue rondando en las oficinas de San Carlos, planteando la posibilidad de un retorno tras su destacado paso por Cobresal. La competencia por los puestos de extremo será intensa, reflejando el deseo de la institución de tener un plantel profundo para el 2026.

Las próximas semanas serán determinantes para definir si la ofensiva por Vadulli se concreta en una oferta formal que satisfaga a todas las partes. Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, en ‘La Franja’ buscan cerrar sus filas lo antes posible para llegar con rodaje a los desafíos continentales. Por ahora, el extremo itálico espera definiciones sobre un posible salto que marcaría un hito en su carrera profesional.

