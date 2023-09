El Campeonato Nacional 2023 ha mostrado cómo Universidad de Chile y Universidad Católica han tenido que batallar para poder conseguir triunfos, en donde han sido incapaces de reeditar glorias de tiempos pasados.

Este análisis se tomó ESPN y fue Dante Poli quien salió al paso: “En general, ambos equipos han demostrado en esta segunda rueda mucha fragilidad, no han ofrecido desde el juego, la rebeldía y el carácter haber sostenido en el caso de la U y reformulado en el caso de Católica”.

Poli apunta a los dos equipos argumentando que solo sobreviven por lo hecho el primer semestre: “No ha habido un cambio real para no estar en esta situación crítica. Las cuentas de ahorro les sirvieron para no estar con la soga al cuello”.

Dante Poli mató a la UC. | Foto: Photosport

“Lo de la U lamentablemente tiende a ser más de lo mismo, más allá de la primera rueda, pero lo de Católica es muy concreto que ha decepcionado. Ha sido un año de muy malas decisiones donde los refuerzos no han estado a la altura”, reveló.

“Uno también pensaba que tenía un técnico con condiciones, aptitudes para poder haber hecho algo mucho más interesante y no lo logró, ahora está en una reestructuración Nico Núñez que tiene otra responsabilidad. Ha sido un año desastroso”, mató en el cierre.

¿Cuándo juega la U y la UC en el torneo?

Cruzados y azules juegan este domingo 24 de septiembre, donde los franjeados reciben a Magallanes en el Estadio Santa Laura y los azules se desplazan al norte para desafiar a Deportes Copiapó.