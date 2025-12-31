La Liga de Primera 2025 dejó sensaciones encontradas en el fútbol chileno, con momentos que quedarán marcados tanto por logros históricos como por profundas decepciones. La máxima categoría de nuestro balompié dice adiós a una temporada intensa, atravesada por contrastes deportivos y los interminables problemas organizativos y estructurales.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la Liga de Primera 2025

Lo bueno fue, sin discusión, la histórica campaña de Coquimbo Unido. El conjunto pirata bajó su primera estrella del firmamento, coronando un sólido proyecto deportivo liderado por Esteban González desde la banca. Con un equipo competitivo, y con identidad, figuras como Diego “Mono” Sánchez, Matías Palavecino y Cecilio Waterman fueron pilares de un rendimiento histórico que alcanzó los 75 puntos y una histórica clasificación a la Copa Libertadores.

Lo malo estuvo marcado por la gran deuda del fútbol chileno que se sigue repitiendo y que en 2026 busca dar un drástico giro hacia la continuidad de la actividad. La excesiva cantidad de suspensiones de partidos y recesos por diferentes circunstancias, mermaron una liga que por largos pasajes del año debilitó la competencia. Evitar las constantes interrupciones del calendario, es una de las tareas urgentes de la ANFP para la próxima temporada.

Lo feo, sin dudas, fue la paupérrima campaña de Colo Colo en su año centenario. Tras alcanzar los cuartos de final de Copa Libertadores y el título del torneo en 2024, el elenco albo llegó con grandes expectativas para esta temporada. Sin embargo, el Cacique firmó uno de los peores años de su historia.

Un plantel millonario, rendimientos individuales bajos, conflictos internos y decisiones deportivas cuestionadas terminaron por arrastrar al Cacique a una temporada para el olvido: fuera de Libertadores y de Copa Chile en fase de grupos, lejos de los líderes y sin competencia internacional para 2026 cerraron un año terrible en Macul. Punto aparte para la tragedia ante Fortaleza, que sin duda marcó un punto de inflexión en el club.

Arturo Vidal refleja el dolor de un año para el olvido en Colo Colo (Photosport).

Datos clave…