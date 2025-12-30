En el fútbol chileno ya ha existido mucho movimiento dentro del mercado de pases pensando en el 2026, en la que todos los equipos de nuestro país buscan reforzarse de la mejor forma para lo que será la próxima temporada.

Uno de estos equipos es Unión La Calera, quien en las últimas horas ha generado muchas noticias en esta ventana de trasnferencias, en la que oficializó a sus primeros cuatro refuerzos para el 2026.

Se trata del portero Nicolás Avellaneda, quien tuvo un importante y recordado paso por Cobreloa, el defensor Cristián Gutiérrez, quien tuvo sus inicios dentro de Colo Colo.

También, el volante Yerko Leiva, el jugador que nació desde la cantera de la Universidad de Chile y el atacante Matías Campos López, quien también pasó por la U y proviene desde Everton de Viña del Mar.

Leiva es nuevo refuerzo de Unión La Calera | Foto: Photosport

Estos primeros cuatro nombres fueron las grandes novedades del conjunto ‘Cementero’ de cara al 2026, en la que anteriormente solo había anunciado las renovaciones de su entrnador, Martín Cicotello y la de su gran referente, Sebastián Saéz.

De esta forma, Unión La Calera espera poder seguir moviendose en este mercado de pases, en la que desea seguir reforzando su plantilla para el 2026.

