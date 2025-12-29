Deportes Iquique comenzó de manera drástica su reestructuración de cara a la temporada 2026 y este lunes oficializó la salida de doce futbolistas de su plantel profesional, marcando un cierre de ciclo profundo en el norte del país. A través de sus canales oficiales, el club comunicó que todos ellos finalizaron su vínculo con la institución tras consumarse su descenso en la Liga de Primera 2025.

La lista de jugadores que no continuarán en los “Dragones Celestes” está compuesta por Leandro Requena, Juan Pablo Gómez, Marcelo Jorquera, Carlos Rodríguez y Salvador Sánchez, quienes formaron parte del plantel durante la reciente campaña. Varios de ellos tuvieron participación regular, mientras que otros alternaron titularidades y suplencias en un año complejo para el club.

A estos nombres se suman Luis Casanova, César Fuentes, Marcos Gómez, Misael Dávila y Rubén Farfán, futbolistas con recorrido en el fútbol chileno y que aportaron experiencia al equipo iquiqueño.

El listado lo completan Matías Moya y Javier Parraguez, dos atacantes que llegaron con expectativas ofensivas, pero que no lograron consolidarse como piezas clave durante la temporada. Con sus partidas, los ‘Dragones Celestes’ quedan muy alicaídos en el ataque, lo que anticipa una renovación importante en esa zona del campo.

Deportes Iquique se despide de doce jugadores (Foto: Deportes Iquique)

Estas doce salidas reflejan el fuerte golpe de timón que prepara la dirigencia nortina, ya sea pensando en un nuevo proyecto deportivo o en la necesidad de ajustar el plantel tras un año irregular en lo futbolístico y administrativo. El club buscará liberar masa salarial y abrir espacio para nuevos refuerzos que se ajusten a la idea del próximo cuerpo técnico.

Ahora, la atención en Iquique se centra en el armado del plantel 2026, donde se esperan varios fichajes y la promoción de jugadores jóvenes para suplir las numerosas bajas. Con un camarín prácticamente desmantelado, los ‘Dragones Celestes’ comienzan desde cero una etapa clave para definir su futuro inmediato a la espera de qué decidirá la ANFP: ¿Siguen en Primera o se van a la B definitivamente?

