Verónica Bianchi fue víctima de insultos tras dar una opinión sobre Maximiliano Falcón. “Es algo que él mismo creó, él armó ese personaje, tiene que hacerse cargo”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports a raíz de un mensaje de Peluca por los arbitrajes.

La periodista reveló que fue víctima de insultos por dar su visión en un programa de televisión. “He recibido varios comentarios, más que comentarios insultos te diría, debido a una opinión que yo di”, expresó en el programa MediaPunta.

“Di una opinión con respecto a un jugador de Colo Colo, a Maximiliano Falcón. Más allá de decir que el tipo fue clave para que Católica no empate en los últimos minutos, porque sacó una pelota clarísima, que el tipo fue clave ante Antofagasta cuando Colo Colo estaba por descender. Más allá de decir eso, cuando salen las declaraciones de Falcón donde dice que sentía que había una persecución arbitral contra él, yo dije que sentía o me parecía que se había creado un personaje y que se tenía que hacer cargo de eso. No quiere decir que la tarjeta que le sacaron ayer y el otro día en Santa Laura, estén bien sacadas”, señaló.

“Uno tiene derecho a opinar libremente. Encuentro que hay una sociedad quizás a veces muy sensible, que malinterpreta y saca de contexto constantemente las cosas que uno dice en la televisión o a los futbolistas, a todo el mundo le pasa cuando tiene un trabajo expuesto. Asumo que tengo un trabajo expuesto y me tengo que hacer cargo de cuando me alaban y cuando me critican, porque estudié algo que estoy expuesta basicamente”, agregó la profesional de las comunicaciones”.

“Estamos en una sociedad poco tolerante”

La periodista iba a decir su club, pero fue detenida por sus compañeros Daniel Arrieta y Nicolás Peric. “Más allá de los insultos o amenazas por alguien que no está de acuerdo con lo que digo son cosas totalmente distintas. Es más, voy a decir algo que nunca he dicho públicamente… voy a decirlo por que me tienen hasta acá. Voy a revelar mi equipo…”.

Verónica Bianchi fue victima de insultos tras dar su opinión de las declaraciones de Maximiliano Falcón (Foto: Verobianchi89, Instagram)

Vero Bianchi da vuelta la página. “Me dicen que yo estoy defendiendo a Católica, nada que ver. Simplemente di una opinión, lamento al que no piensa como yo. No busco que la gente piense como yo, para nada. Pero sí creo que estamos en una sociedad poco tolerante y que uno busca que el otro piense igual que tú, no está bien. Todos tenemos derecho a opinar. Mientras las cosas se hagan con respeto, no hay ningún problema. Listo, tema zanjado, no quiero hablar más de eso porque ha sido un día agotador”.

Por último confesó que es primera vez que le pasa una situación así a “este nivel” con insultos de por medio. “Puedes venir a decirme yo no pienso como tú, creo que Falcón no es un personaje. Ojo para mí ser un personaje no es malo, pero a lo que voy es que en una sociedad tan poco tolerante dodne uno no pueda pensar distinto a otro, estamos mal”.