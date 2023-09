Continúa el desarrollo de la fecha 23 del Campeonato Nacional y en el Estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes recibió a Palestino en el arranque de la jornada dominical.

Y fue triunfo para la Academia por dos goles a cero en lo que son puntos de oro para la escuadra que dirige Mario Salas y que busca zafar de la zona de descenso.

Cristóbal Jorquera – en un polémico gol – y Christian Vilches le dieron el triunfo al Manojito de Claveles. Precisamente, esta conquista fue digna de la reconocida y querida Chilean Premier League.

Tras un tiro libre servido por el propio Jorquera, el ex central de Colo Colo y Universidad de Chile anticipó su marca para meter el cabezazo y dejar sin opciones al portero César Rigamonti. No obstante, lo particular fue la otra situación.

El balón, que iba ubicado, pero sin potencia, traspasó la red del pórtico y es más, su rebote si bien no fue tan alto, fue suficiente para superar el letrero publicitario y salir de la cancha.

Incluso y dependiendo del ángulo, hubo algunos hinchas de los albicelestes que no celebraron el gol a primera impresión, porque no había claridad al respecto. Sin embargo, al ver celebrar a los jugadores, todos se unieron al festejo. Una más, de la gran Chilean Premier League.

¿Cómo quedó Magallanes en la tabla de posiciones tras este triunfo?

La escuadra del comandante Mario Salas, sigue respirando. Con esta victoria, los del Manojito de Claveles sale de la zona de descenso con ubicándose en el decimocuarto lugar con 22 puntos y por diferencia de goles, está por sobre Deportes Copiapó.