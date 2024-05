Fiel a su estilo, el histórico exfutbolista de Santiago Wanderers no se guardó nada a la hora de hablar del plantel caturro.

Santiago Wanderers está atravesando un difícil momento en la Primera B, por lo que la dirigencia del cuadro de Valparaíso se la jugó y contrató al entrenador chileno Jaime García, quien buscará revertir el mal presente e intentará lograr el tan anhelado ascenso.

Pese a que en su primer encuentro al mando de los Caturros fue una derrota ante Deportes Antofagasta en condición de local, el ex adiestrador de Ñublense sigue confiando en que puede implementar su estilo de juego en uno de los cuadros más importantes de nuestro país.

Lo cierto es que los hinchas del Decano están a la espera de los refuerzos de renombre que podrían darle otro aire a este equipo en la segunda rueda.

FIEL A SU ESTILO: CRISTIÁN PISTOLA FLORES HABLA SOBRE SANTIAGO WANDERERS

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta verde es Cristián “El Pistola” Flores, el cual contestó el llamado de BOLAVIP Chile y se mostró bastante ofuscado con el presente del club de sus amores.

“Usted tiene que hacerme la carrera para yo ir a hablar con toda esa manga de hue… Yo les voy a demostrar a todos los jugadores lo que es Wanderers, el sentimiento de la gente de los cerros. Ellos pierden, se van para la casa y al otro día se les olvida”, indicó en un comienzo el histórico exfutbolista del Decano.

Santiago Wanderes acumula tres victorias en 13 fechas | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Pásenme todos los jugadores de la Proyección y del Primer Equipo que son wanderinos y juguemos sin refuerzos un partido. Probemos uno, si a Liguilla no vamos a llegar, campeones no vamos a salir y hay que mantenerse no más”, resaltó.

“Los refuerzos lo mínimo que tienen que hacer es sacarse la chu.. por el equipo y no ser petulantes porque estos salen por otro lado, salen por el costado y se van por la Escuela Naval”, sentenció

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE Santiago Wanderers en Primera B?

El próximo duelo de Santiago Wanderers será el sábado 1 de junio, cuando deban viajar hasta el sur del país para enfrentarse contra la Universidad de Concepción a partir de las 17:30 horas.