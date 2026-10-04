El neerlandés cuatro veces campeón del mundo logró su primera victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En la madrugada de este domingo se corrió el Gran Premio de Bahréin en Malasia, por la fecha 16 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde el ganador fue el neerlandés Max Verstappen.

El piloto número uno de Red Bull Racing logró ratificar la ‘pole position’ que había conseguido el sábado, aprovechando también los errores de Ferrari con Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo sufrió desde que salió a pista, pues tuvo problemas de aceleración en la vuelta de formación, por lo que fue suspendido el lanzamiento de la carrera.

Pasó casi una hora para que todo pudiera arrancar, pues otros coches sufrieron el mismo desperfecto, posiblemente por la lluvia que cayó sobre el Circuito Internacional de Sepang, donde Hamilton largó segundo pero con gomas blandas, cuando la pista todavía estaba mojada.

En la largada el británico fue cayendo rápidamente y llegó a quedar en el puesto 18, debido a que gran parte de la parrilla tenía el compuesto intermedio (especial para el piso mojado).

De ahí en adelante el corredor de 41 años comenzó a construir una remontada épica, parando en boxes en dos ocasiones y aprovechando también dos ‘safety car’.

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Remontada épica de Lewis Hamilton en Sepang. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El último fue el más crítico, pues cuando estaba por relanzarse la carrera en la vuelta 50, el monoplaza de George Russell sufrió un desperfecto y quedó detenido al cierre de la recta principal. El inglés de Mercedes se tuvo que retirar a solo cinco giros del final y prácticamente liquidó sus opciones al título.

Finalmente, Verstappen se reencontró con la victoria en Sepang, circuito en el que había sido el último ganador en 2017. En segundo lugar llegó el líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes), y el podio lo completó Hamilton, que en las vueltas finales le arrebató la tercera ubicación a Isack Hadjar (Red Bull).

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Cabe recordar que el Gran Premio de Bahréin se llevó a Malasia de forma excepcional por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La siguiente parada de la F1 será en Singapur, el próximo fin de semana, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

Pos. Piloto Nacionalidad Equipo Puntos 1 Kimi Antonelli Italia Mercedes 320 2 George Russell Gran Bretaña Mercedes 236 3 Lewis Hamilton Gran Bretaña Ferrari 214 4 Charles Leclerc Mónaco Ferrari 191 5 Lando Norris Gran Bretaña McLaren 188 6 Max Verstappen Países Bajos Red Bull Racing 188 7 Oscar Piastri Australia McLaren 128 8 Isack Hadjar Francia Red Bull Racing 96 9 Liam Lawson Nueva Zelanda Racing Bulls 65 10 Pierre Gasly Francia Alpine 41 11 Arvid Lindblad Gran Bretaña Racing Bulls 38 12 Franco Colapinto Argentina Alpine 27 13 Oliver Bearman Gran Bretaña Haas F1 Team 20 14 Gabriel Bortoleto Brasil Audi 10 15 Nico Hulkenberg Alemania Audi 7 16 Esteban Ocon Francia Haas F1 Team 7 17 Fernando Alonso España Aston Martin 7 18 Carlos Sainz España Williams 7 19 Alexander Albon Tailandia Williams 5 20 Yuki Tsunoda Japón Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Canadá Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Finlandia Cadillac 0 23 Sergio Pérez México Cadillac 0

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La clasificación del campeonato de constructores de la F1: