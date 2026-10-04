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Fórmula 1: Max Verstappen gana el Gran Premio de Bahréin en Malasia y Lewis Hamilton protagoniza una remontada épica

El neerlandés cuatro veces campeón del mundo logró su primera victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de Bahréin en Malasia. (Foto: F1)
Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de Bahréin en Malasia. (Foto: F1)

En la madrugada de este domingo se corrió el Gran Premio de Bahréin en Malasia, por la fecha 16 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde el ganador fue el neerlandés Max Verstappen.

El piloto número uno de Red Bull Racing logró ratificar la ‘pole position’ que había conseguido el sábado, aprovechando también los errores de Ferrari con Lewis Hamilton.

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El siete veces campeón del mundo sufrió desde que salió a pista, pues tuvo problemas de aceleración en la vuelta de formación, por lo que fue suspendido el lanzamiento de la carrera.

Pasó casi una hora para que todo pudiera arrancar, pues otros coches sufrieron el mismo desperfecto, posiblemente por la lluvia que cayó sobre el Circuito Internacional de Sepang, donde Hamilton largó segundo pero con gomas blandas, cuando la pista todavía estaba mojada.

En la largada el británico fue cayendo rápidamente y llegó a quedar en el puesto 18, debido a que gran parte de la parrilla tenía el compuesto intermedio (especial para el piso mojado).

De ahí en adelante el corredor de 41 años comenzó a construir una remontada épica, parando en boxes en dos ocasiones y aprovechando también dos ‘safety car’.

Remontada épica de Lewis Hamilton en Sepang. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Remontada épica de Lewis Hamilton en Sepang. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El último fue el más crítico, pues cuando estaba por relanzarse la carrera en la vuelta 50, el monoplaza de George Russell sufrió un desperfecto y quedó detenido al cierre de la recta principal. El inglés de Mercedes se tuvo que retirar a solo cinco giros del final y prácticamente liquidó sus opciones al título.

Finalmente, Verstappen se reencontró con la victoria en Sepang, circuito en el que había sido el último ganador en 2017. En segundo lugar llegó el líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes), y el podio lo completó Hamilton, que en las vueltas finales le arrebató la tercera ubicación a Isack Hadjar (Red Bull).

Cabe recordar que el Gran Premio de Bahréin se llevó a Malasia de forma excepcional por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La siguiente parada de la F1 será en Singapur, el próximo fin de semana, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

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Con el regreso de este icónico circuito: El calendario que resta en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

Pos.PilotoNacionalidadEquipoPuntos
1Kimi AntonelliItaliaMercedes320
2George RussellGran BretañaMercedes236
3Lewis HamiltonGran BretañaFerrari214
4Charles LeclercMónacoFerrari191
5Lando NorrisGran BretañaMcLaren188
6Max VerstappenPaíses BajosRed Bull Racing188
7Oscar PiastriAustraliaMcLaren128
8Isack HadjarFranciaRed Bull Racing96
9Liam LawsonNueva ZelandaRacing Bulls65
10Pierre GaslyFranciaAlpine41
11Arvid LindbladGran BretañaRacing Bulls38
12Franco ColapintoArgentinaAlpine27
13Oliver BearmanGran BretañaHaas F1 Team20
14Gabriel BortoletoBrasilAudi10
15Nico HulkenbergAlemaniaAudi7
16Esteban OconFranciaHaas F1 Team7
17Fernando AlonsoEspañaAston Martin7
18Carlos SainzEspañaWilliams7
19Alexander AlbonTailandiaWilliams5
20Yuki TsunodaJapónRacing Bulls1
21Lance StrollCanadáAston Martin0
22Valtteri BottasFinlandiaCadillac0
23Sergio PérezMéxicoCadillac0

La clasificación del campeonato de constructores de la F1:

Pos.EquipoPuntos
1Mercedes556
2Ferrari405
3McLaren316
4Red Bull Racing298
5Racing Bulls90
6Alpine68
7Haas F1 Team27
8Audi17
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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