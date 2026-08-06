Estamos en el parón de mitad de temporada en la Fórmula 1 y por delante todavía queda mucha acción, con 12 fechas por correr.

La Fórmula 1 tiene a todo el mundo expectante con cuál será el desenlace de la temporada 2026, donde el equipo Mercedes comenzó arrasando, pero de a poco se le fue acercando la Scudería Ferrari y McLaren.

En estos momentos nos encontramos en el parón de mitad de temporada que dura un mes, entre el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Países Bajos, en plena etapa por Europa.

Hasta el momento se han corrido 11 fechas y por delante quedan 12, por lo que está abierta la pelea por los campeonatos de constructores y pilotos, esta segunda mucho más reñida.

Hasta el momento Mercedes lidera en los equipos con 379 puntos, escoltado por Ferrari que tiene 307. Más atrás está McLaren con 220 y Red Bull Racing con 177.

Mientras que en los pilotos el joven italiano Kimi Antonelli de Mercedes sigue siendo el líder indscutido con 219 puntos, pero está siendo perseguido por un siete veces campeón del mundo: Lewis Hamilton (169 pts) de Ferrari.

Detrás de ellos aparece George Russell (Mercedes) con 160 puntos, Charles Leclerc (138 pts) y el vigente campeón Lando Norris (128 pts).

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Para la segunda de la temporada se viene el estreno del nuevo Gran Premio de España, que tendrá lugar en el naciente circuito de Madring.

Vuelve un circuito icónico

Además, regresa un circuito icónico de la máxima categoría del automovilismo, para albergar el suspendido Gran Premio de Bahrein por el conflicto bélico en Medio Oriente. Se trata del Circuito Internacional de Sepang en Malasia, que vuelve al calendario después de nueve años, la última vez había sido en 2017.

Considerando la guerra, la FIA también está intentando conseguir otra sede para el Gran Premio de Arabia Saudita que se tenía que haber corrido en abril, mientras que también hay peligro de suspensión para las carreras finales en Qatar y Abu Dhabi.

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De ser así, podrían ser reemplazadas en Europa, incluso no se descartan un Gran Premio doble, como ocurrió en la temporada 2020 en medio de la pandemia del Covid.

El Circuito Internacional de Sepang vuelve a la F1 para albergar el Gran Premio de Bahrein 2026. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

El calendario de la Fórmula 1 2026

6-8 de marzo: Gran Premio de Australia (finalizado)

13-15 de marzo: Gran Premio de China (finalizado)

27-29 de marzo: Gran Premio de Japón (finalizado)

17-19 de abril: Gran Premio de Arabia Saudita (cancelado)

1-3 de mayo: Gran Premio de Miami (finalizado)

22-24 de mayo: Gran Premio de Canadá (finalizado)

5-7 de junio: Gran Premio de Mónaco (finalizado)

12-14 de junio: Gran Premio de Barcelona (finalizado)

26-28 de junio: Gran Premio de Austria (finalizado)

3-5 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña (finalizado)

17-19 de julio: Gran Premio de Bélgica (finalizado)

24-26 de julio: Gran Premio de Hungría (finalizado)

21-23 de agosto: Gran Premio de Países Bajos

4-6 de septiembre: Gran Premio de Italia

11-13 de septiembre: Gran Premio de España (nuevo)

24-26 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán

2-4 de octubre: Gran Premio de Bahrein (en Malasia)

9-11 de octubre: Gran Premio de Singapur

23-25 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos

30 de octubre-1 de noviembre: Gran Premio de México

6-8 de noviembre: Gran Premio de Brasil

19-21 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas

27-29 de noviembre: Gran Premio de Qatar

4-6 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi

¿Cómo ver la Fórmula 1 en Chile?

Toda la temporada de la Fórmula 1, incluyendo test de pretemporada, prácticas libres, clasificaciones, carreras sprint y Grandes Premios, se puede ver EN VIVO en Chile a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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En síntesis