En la madrugada de este sábado se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio de Bahréin que se corre en Malasia, por la fecha 16 de la Fórmula 1.

Luego de una semana de descanso y el cierre de la etapa en Europa, la Fórmula 1 continúa su recorrido en Asia, donde Malasia alberga de forma excepcional al Gran Premio de Bahréin 2026, que había sido suspendido en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La FIA reagendó esta carrera en el Circuito Internacional de Sepang, que vuelve a albergar a la principal categoría del automovilismo después de nueve años. La última vez fue en 2017, con victoria de Max Verstappen (Red Bull Racing).

Justamente el tetracampeón neerlandés asoma como uno de los favoritos para ganar este GP de Bahréin en Malasia, pues lideró la práctica libre 1.

Mientras que la segunda práctica fue para el monegasco Charles Leclerc de la Scudería Ferrari, que también muestra sus cartas para quedarse con este Gran Premio.

Aunque los principales candidatos siguen siendo la dupla de Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell, líderes del campeonato de constructores y también de pilotos.

Además que la escudería alemana se siente como en casa, pues su principal patrocinador es la petrolera estatal malasia ‘Petronas’. Incluso, cambiaron la livery de los monoplazas en homenaje a la petrolífera.

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Considerando la diferencia horaria entre Chile y el Sudeste Asiático, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Bahreín en Malasia se llevarán a cabo de madrugada en nuestro país.

La livery de Mercedes para el Gran Premio de Bahréin en Malasia. (Foto: Sona Maleterova/Getty Images)

¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia?

La clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia se llevará a cabo este sábado 3 de octubre a partir de las 5 de la mañana de Chile (05:00 AM).

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¿Quién transmite en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Bahréin en Malasia, así como toda la acción de la Fórmula 1, la puedes ver en vivo y en directo por ESPN en la plataforma de streaming Disney+ en su plan premium.