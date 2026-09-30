Este fin de semana se lleva a cabo la fecha 16 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, que se reencuentra con el Circuito Internacional de Sepang.

La Fórmula 1 terminó la etapa por Europa y ahora nos trasladamos al continente asiático, donde se vivirá una de las carreras más extrañas de los últimos años, pues el Gran Premio de Bahréin 2026 se correrá en Malasia.

Tal cual, porque el evento que correspondía a la cuarta fecha del calendario, no se pudo llevar a cabo en abril en el Medio Oriente, por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Por ello que la FIA tuvo que buscar una alternativa para reagendar esta carrera, escogiendo al Circuito Internacional de Sepang en Malasia, uno que la última vez que albergó al ‘Gran Circo’ había sido en 2017.

Después de nueve años de ausencia, vuelve el Gran Premio de Malasia pero con otro nombre, prestando sus instalaciones a Bahréin.

El Circuito Internacional de Sepang se reencuentra con la F1. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Un equipo que se sentirá como en casa es Mercedes, que lidera con comodidad el campeonato de constructores y también el campeonato de pilotos con el italiano Kimi Antonelli.

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Esto porque el patrocinador principal de la escudería alemana es la petrolera estatal malasia Petronas, que tiene su sede en la capital Kuala Lumpur, a unos 40 kilómetros de Sepang, donde están las imponentes Torres Petronas.

Los horarios del Gran Premio de Bahréin para Chile:

VIERNES 2 DE OCTUBRE

Práctica libre 1: 01:30 horas (AM)

01:30 horas (AM) Práctica libre 2: 05:00 horas (AM)

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Práctica libre 3: 01:30 horas (AM)

01:30 horas (AM) Clasificación: 05:00 horas (AM)

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DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Carrera: 04:00 horas (AM)

¿Quién transmite en Chile el Gran Premio de Bahréin?

El Gran Premio de Bahréin 2026 así como toda la temporada de la Fórmula 1 se puede ver en Chile a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.