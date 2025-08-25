Desde su regreso a los cuadriláteros hace algunas semanas, la leyenda filipina del boxeo, Manny Pacquiao, ha causado gran revuelo en el boxeo a nivel mundial.

“Pacman” empató ante el campeón welter WBC Mario Barrios. Sin embargo, muchos expertos creen que el histórico pugilista de 46 años bien pudo quedarse con la victoria en el combate.

Ya con esa pelea como parte de su exitoso historial, ahora el peleador se enfoca en lo que serán sus próximos desafíos en el deporte. A pesar de su edad, la pelea ante Barrios no fue un “antojito” cualquiera, sino que fue el aviso de que aún queda Manny Pacquiao por un rato.

Así lo confirmó Sean Gibbons, mano derecha del peleador de Filipinas, quien dejó bastante claro cuál será el futuro de MP no solo dentro del ring, sino también cuál será su labor fuera de él, pero dentro de este deporte.

El futuro de Manny Pacquiao sigue en el box

Manny Pacquiao no tiene pensado dejar la actividad. De hecho, sus intenciones siguen siendo volver a subir al ring idealmente otra vez antes de finalizar este 2025. Pero además de ello, su foco también está puesto en su promotora.

MP Promotions tiene ya una velada programada para el 29 de noviembre en California. En dicho evento, se dará ni más ni menos lo que podría ser el inicio del nacimiento de una nueva leyenda, el del hijo del “Pacman”: Manny “Jimuel” Pacquiao Jr.

Manny Pacquiao sorprende a sus fans: el filipino seguirá ligado al boxeo y pretende realzar su promotora (Photo by Ed Mulholland/Getty Images)

El evento contará con más combates profesionales, destacan los de Eduardo “Sugar” Núñez, Willibaldo García y Pedro Tadurán, así como los excampeones Isaac “Pitbull” Cruz y Mark Magsayo. Mientras tanto, el filipino también afila los guantes para pronto subir al ring.

Un logro importante para Manny es que esta velada será transmitida por ESPN, estación que principalmente trabajaba junto a Top Rank, promotora que precisamente llevó al “Pacman” al estrellato mundial.

Los sueños de Manny Pacquiao y Sean Gibbons son grandes, y su primera gran meta será, para 2026, realizar una cifra cercana a seis importantes veladas en los Estados Unidos.