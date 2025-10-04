Esta tarde la UFC vuelve a vestirse de gala. Alex el “Poatán” Pereira (12-3) regresa al octágono para reclamar el título de las 205 libras que le perteneció hace un tiempo. En frente eso sí tiene a su último verdugo, el ruso Magomed Ankalaev (21-1-1).

El brasileño venía dominando la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo desde 2023. Sin embargo, en marzo del presente año se topó al daguestaní quien lo dominó de principio a fin sorprendiendo a todos los presentes y también a los telespectadores.

Pero además de la pelea estelar, la atención está centrada también en otro enorme combate también titular. El georgiano campeón de las 135 libras, Merab Dvalishvili, se verá las caras ante el estadounidense Cory Sandhagen en una lucha a cinco asaltos.

¿Va por ESPN? el canal que transmitirá EN VIVO el evento UFC 320 Ankalaev vs. Pereira 2

Como todo evento numerado de UFC, ESPN solo tiene los derechos para transmitir hasta el fin de las peleas preliminares. El resto de la cartelera, es decir, desde el primer combate estelar en adelante, va de forma exclusiva por DISNEY+.

Horarios UFC 320 para toda Latam

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 16:00 horas 20:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 21:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cartelera completa UFC 320 Ankalaev vs. Pereira 2

Peleas estelares

Campeonato de Peso Semipesado: Magomed Ankalaev (c) vs. Alex Pereira

Campeonato de Peso Gallo: Merab Dvalishvili (c) vs. Cory Sandhagen

Peso Semipesado: Jií Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

Peso Pluma: Josh Emmett vs. Youssef Zalal

Peso Mediano: Abus Magomedov vs. Joe Pyfer

Peleas preliminares

Peso Mediano: Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz

Peso Gallo: Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat

Peso Pluma: Daniel Santos vs. JooSang Yoo

Peso Mediano: Ateba Gautier vs. Treston Vines

Primeras peleas preliminares