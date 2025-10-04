Tras casi siete meses fuera del octágono, esta noche regresa el excampeón de las 205 libras a la UFC. Se trata del brasileño Alex “Poatán” Pereira (12-3), quien buscará recuperar su cinturón nada menos que frente al de Daguestán, Magomed Ankalaev (21-1-1).

Desde noviembre de 2023, el “Poatán” fue el dueño del título del peso semipesado tras arrebatárselo a Jiří Procházka en un peleón. Lo defendió tres veces con éxito, hasta que se topó con el de origen soviético.

En marzo del presente año, Ankalaev se interpuso en los planes de Pereira quien era el rostro de la empresa. Lo dominó de principio a fin sorprendiendo a todos los presentes y también a los telespectadores, convirtiéndose así en el nuevo “jefe” de la división.

Esta no será la única batalla titular. En las 135 libras, el campeón Merab Dvalishvili, se verá las caras ante el estadounidense Cory Sandhagen en una lucha a cinco asaltos.

¿Quién dará en EN VIVO el evento UFC 320 Ankalaev vs. Pereira 2?

Como todo evento numerado de UFC desde hace largo rato, será DISNEY+ el portal encargado de transmitir toda la acción hasta sus hogares, ya sea a través de app de smartphone, smart TV o PC.

Horarios UFC 320 Ankalaev vs. Pereira 2

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 16:00 horas 20:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 21:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cartelera completa UFC 320 Ankalaev vs. Pereira 2

Peleas estelares

Campeonato de Peso Semipesado: Magomed Ankalaev (c) vs. Alex Pereira

Campeonato de Peso Gallo: Merab Dvalishvili (c) vs. Cory Sandhagen

Peso Semipesado: Jií Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

Peso Pluma: Josh Emmett vs. Youssef Zalal

Peso Mediano: Abus Magomedov vs. Joe Pyfer

Peleas preliminares

Peso Mediano: Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz

Peso Gallo: Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat

Peso Pluma: Daniel Santos vs. JooSang Yoo

Peso Mediano: Ateba Gautier vs. Treston Vines

Primeras peleas preliminares