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Liga de Ascenso

Así se jugará la infartante última fecha de la Primera B: se define al campeón y el descenso

Cobreloa y San Luis de Quillota van por el título, mientras que Rangers de Talca necesita un milagro para salvarse del descenso.

Cobreloa y San Luis definirán al campeón y primer ascendido en la última fecha. (Foto: Photosport)
Cobreloa y San Luis definirán al campeón y primer ascendido en la última fecha. (Foto: Photosport)

La Liga de Ascenso 2026 postergó las emociones para la útlima fecha, pues en la jornada 29 no se pudo definir al campeón de la Primera B, luego que San Luis de Quillota empatara con Deportes Recoleta.

Esto lo aprovechó Cobreloa para alcanzar a los Canarios y que ambos lleguen a la cierre de la fase regular con 54 puntos, por lo que entre ellos saldrá el primer ascendido a la Primera División.

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El próximo sábado se volverán a jugar cinco partidos, donde los loínos recibirán en Calama a Deportes Puerto Montt. Mientras que San Luis visitará a San Marcos de Arica. Estos dos duelos se disputarán en simultáneo.

Consignar que si ambos equipos ganan y terminan igualados en puntaje, el campeón se definirá en una final en campo neutral.

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En aquel mismo sábado, pero en el primer turno, se definirá el descenso, al que el colista Rangers de Talca llega con vida pero necesita casi un milagro. Los Rojinegros tienen 21 puntos y visitarán a Deportes Santa Cruz (24 pts).

En paralelo, Unión San Felipe (23 pts) recibirá en el Valle del Aconcagua a Unión Española, equipo que se juega su paso a la liguilla de ascenso.

Al igual que el criterio por el ascenso, si hay un empate de puntos en el sótano, se definirá al que pierde la categoría en partido único en sede neutral.

Rangers es el serio candidato al descenso. (Foto: José Robles/Photosport)

Rangers es el serio candidato al descenso. (Foto: José Robles/Photosport)

Con miras a la liguilla ya hay tres equipos que tienen su lugar asegurado: Santiago Wanderers, Magallanes y Deportes Antofagasta. Los otros tres cupos se los disputan Deportes Recoleta, Deportes Copiapó, San Marcos, Unión Española, Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt.

La programación de la fecha 30 de la Primera B:

VIERNES 30 DE OCTUBRE

21:15 horas: Curicó Unido vs. Deportes Temuco – Estadio La Granja

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

12:30 horas: Unión San Felipe vs. Unión Española – Estadio Muni. San Felipe

12:30 horas: Dep. Santa Cruz vs. Rangers – Estadio Muni. Santa Cruz

15:00 horas: Magallanes vs. Dep. Antofagasta – Estadio Muni. San Bernardo

17:30 horas: San Marcos de Arica vs. San Luis de Qta. – Estadio Carlos Dittborn

17:30 horas: Cobreloa vs. Dep. Puerto Montt – Estadio Zorros del Desierto

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

12:30 horas: Santiago Wanderers vs. Dep. Copiapó – Estadio Elías Figueroa

15:00 horas: Dep. Recoleta vs. Dep. Iquique – Estadio Muni. Recoleta

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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