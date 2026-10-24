La Liga de Ascenso 2026 postergó las emociones para la útlima fecha, pues en la jornada 29 no se pudo definir al campeón de la Primera B, luego que San Luis de Quillota empatara con Deportes Recoleta.
Esto lo aprovechó Cobreloa para alcanzar a los Canarios y que ambos lleguen a la cierre de la fase regular con 54 puntos, por lo que entre ellos saldrá el primer ascendido a la Primera División.
El próximo sábado se volverán a jugar cinco partidos, donde los loínos recibirán en Calama a Deportes Puerto Montt. Mientras que San Luis visitará a San Marcos de Arica. Estos dos duelos se disputarán en simultáneo.
Consignar que si ambos equipos ganan y terminan igualados en puntaje, el campeón se definirá en una final en campo neutral.
Cobreloa aprovecha el empate de San Luis de Quillota: así queda la tabla de posiciones de la Primera B
En aquel mismo sábado, pero en el primer turno, se definirá el descenso, al que el colista Rangers de Talca llega con vida pero necesita casi un milagro. Los Rojinegros tienen 21 puntos y visitarán a Deportes Santa Cruz (24 pts).
En paralelo, Unión San Felipe (23 pts) recibirá en el Valle del Aconcagua a Unión Española, equipo que se juega su paso a la liguilla de ascenso.
Al igual que el criterio por el ascenso, si hay un empate de puntos en el sótano, se definirá al que pierde la categoría en partido único en sede neutral.
Rangers es el serio candidato al descenso. (Foto: José Robles/Photosport)
Con miras a la liguilla ya hay tres equipos que tienen su lugar asegurado: Santiago Wanderers, Magallanes y Deportes Antofagasta. Los otros tres cupos se los disputan Deportes Recoleta, Deportes Copiapó, San Marcos, Unión Española, Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt.
La programación de la fecha 30 de la Primera B:
VIERNES 30 DE OCTUBRE
21:15 horas: Curicó Unido vs. Deportes Temuco – Estadio La Granja
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
12:30 horas: Unión San Felipe vs. Unión Española – Estadio Muni. San Felipe
12:30 horas: Dep. Santa Cruz vs. Rangers – Estadio Muni. Santa Cruz
15:00 horas: Magallanes vs. Dep. Antofagasta – Estadio Muni. San Bernardo
17:30 horas: San Marcos de Arica vs. San Luis de Qta. – Estadio Carlos Dittborn
17:30 horas: Cobreloa vs. Dep. Puerto Montt – Estadio Zorros del Desierto
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
12:30 horas: Santiago Wanderers vs. Dep. Copiapó – Estadio Elías Figueroa
15:00 horas: Dep. Recoleta vs. Dep. Iquique – Estadio Muni. Recoleta