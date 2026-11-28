La semana venidera se definirán a los finalistas de la liguilla de ascenso en la Primera B, en busca del segundo pasaje a la serie de honor.

Este sábado se confirmaron los clasificados a las semifinales de la liguilla de ascenso de la Primera B, donde tres equipos se ganaron en cancha su lugar en esta fase, sumado a San Luis de Quillota que venía de perder la gran definición por el título ante Cobreloa.

El Canario volverá a competir la semana venidera después de 10 días de preparación y su rival será Deportes Recoleta, que dio la gran sorpresa al eliminar por un amplio marcador global a Santiago Wanderers.

Mientras que en la otra llave se enfrentarán dos equipos nortinos, como lo son Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica. El cuadro Puma dejó en el camino a Deportes Copiapó y los ariqueños se impusieron con claridad ante Magallanes.

La paradoja del elenco del extremo norte es que por un momento estuvo desafiliado ante la denuncia del descendido Rangers de Talca, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, que lo acusaron de presentar documentación falsa.

Pero la Segunda Sala del Tribunal revirtió el castigo al Santo, manteniendo su lugar en la Liga de Ascenso y haciendo de las suyas en la liguilla. Ahora sigue en carrera para ascender a Primera División.

Las semifinales de la liguilla de ascenso se disputarán de la siguiente manera: la ida el miércoles 2 de diciembre y la vuelta el domingo 6 de diciembre, esta última jornada los partidos se jugarán en simultáneo.

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Los equipos que logren pasar esta fase avanzarán a la definición por el segundo cupo de ascenso, para ver quién acompañará a Cobreloa en la Liga de Primera 2027.

San Luis de Quillota buscará su revancha a partir de las semis de la liguilla. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La programación de las semifinales de la liguilla de ascenso:

SEMIFINALES IDA

2 de diciembre: Recoleta vs. San Luis – 19:00 horas – La Pintana

2 de diciembre: San Marcos vs. Antofagasta – 21:30 horas – Carlos Dittborn

SEMIFINALES VUELTA

6 de diciembre: San Luis vs. Recoleta – 20:30 horas – Lucio Fariña

6 de diciembre: Antofagasta vs. San Marcos – 20:30 horas – Calvo y Bascuñán