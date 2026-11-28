Magallanes deberá remontar un 0-2 en contra ante San Marcos de Arica para seguir con vida en la liguilla de ascenso de Primera B.

La liguilla de ascenso de Primera B busca a su último clasificado a las semifinales. Magallanes y San Marcos de Arica se enfrentan este sábado por la revancha de los cuartos de final, en una llave que tiene a los nortinos con una ventaja de 2-0 tras la ida disputada en el mundialista Estadio Carlos Dittborn.

Ahora, la ‘Academia’ tendrá la misión de remontar la serie para mantenerse con vida en la pelea por el segundo ascenso a Primera División. Para conseguirlo, deberá ganar por dos goles de diferencia y así forzar una definición a penales. Si vence por una diferencia mayor, avanzará directamente a la siguiente ronda, mientras que cualquier otro resultado favorecerá a San Marcos.

En el primer encuentro, el elenco ariqueño se quedó con la victoria gracias a las anotaciones de Camilo Melivilú y un autogol de Jeremías James. Ahora, los ‘Bravos del Morro’ buscarán administrar esa ventaja para instalarse entre los cuatro mejores del ‘reducido’.

El ganador de esta llave enfrentará a Deportes Antofagasta en las semifinales, luego de que los Pumas eliminaran a Deportes Copiapó. Por el otro lado del cuadro, Deportes Recoleta, que dejó en el camino a Santiago Wanderers, espera por San Luis de Quillota.

¿A qué hora juegan Magallanes y San Marcos de Arica?

La revancha de los cuartos de final de la liguilla de ascenso se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de San Bernardo. El árbitro designado para el compromiso será Piero Maza.

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¿Dónde ver Magallanes vs. San Marcos de Arica?

El partido contará con transmisión televisiva a través de la señal básica de TNT Sports. Además, estará disponible vía streaming en la plataforma HBO Max.