Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Ascenso

Cobreloa aprovecha el empate de San Luis de Quillota: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

San Luis de Quillota no pudo superar a Deportes Recoleta y Cobreloa recuperó el liderato de la Primera B por diferencia de goles, a falta de una fecha del final.

Gustavo Gotti volvió a poner a Cobreloa en la cima de la Primera B. (Foto: @cobreloasadpoficial)
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTGustavo Gotti volvió a poner a Cobreloa en la cima de la Primera B. (Foto: @cobreloasadpoficial)

Este sábado se jugó gran parte de la fecha 29 de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como Primera B, donde se disputaron cinco partidos en simultáneo, tanto en la lucha por el título como en el descenso.

Lo cierto es que no se definió al campeón, pues San Luis de Quillota llegaba con ventaja en la cima, pero solo pudo empatar 1-1 con Deportes Recoleta en el Estadio Lucio Fariña.

+ Seguinos en
San Luis de Quillota salvó un agónico empate ante Deportes Recoleta. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

San Luis de Quillota salvó un agónico empate ante Deportes Recoleta. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Quien sí aprovechó este resultado fue Cobreloa, que venció en el epílogo al colista Rangers en Talca por 1-0, alcanzando a los Canarios en la tabla de posiciones e incluso superándolos por diferencia de goles. Los loínos llegaron a 54 puntos y por delante solo queda una fecha.

Más atrás está Santiago Wanderers (50 pts) que se impuso por 2-1 en su visita a Unión Española (39 pts) en el Estadio Santa Laura.

Santiago Wanderers venció de visita a Unión Española. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Santiago Wanderers venció de visita a Unión Española. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La lucha por el descenso en la Primera B

En el otro extremo de la tabla de posiciones, Rangers llegará con vida a la jornada final, pues se mantiene en el último puesto con 21 puntos, dos unidades menos que Unión San Felipe que perdió por 3-1 frente a Deportes Puerto Montt.

El otro equipo que está peligrando con el descenso es Deportes Santa Cruz (24 pts), que esta tarde empató 1-1 de visita ante Deportes Copiapó.

En la última fecha, los Comerciantes recibirán a los talquinos en una verdadera final por la salvación. Por su parte, el Uní-Uní será local ante los Hispanos.

Rangers es el primer candidato al descenso. (Foto: José Robles/Photosport)

Rangers es el primer candidato al descenso. (Foto: José Robles/Photosport)

Cabe recordar que asciende a Primera División el campeón de la Primera B y el segundo clasifica a las semifinales de la liguilla. Del tercero al octavo jugarán los cuartos de final.

Mientras que el equipo que termine en el último lugar descenderá a la Segunda División, la última categoría profesional del fútbol chileno.

Ver también

Tras La Serena vs. D. Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Cobreloa 54 29 15 9 5 52 30 +22
2 San Luis de Quillota 54 29 15 9 5 44 30 +14
3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 48 32 +16
4 Magallanes 46 29 13 7 9 45 44 +1
5 Deportes Antofagasta 45 28 12 9 7 47 26 +21
6 Deportes Recoleta 42 29 11 9 9 41 43 -2
7 Deportes Copiapó 41 29 11 8 10 43 42 +1
8 San Marcos de Arica 40 28 10 10 8 33 27 +6
9 Unión Española 39 29 11 6 12 34 37 -3
10 Deportes Iquique 38 29 9 11 9 42 33 +9
11 Deportes Puerto Montt 38 29 11 5 13 29 36 -7
12 Deportes Temuco 36 28 9 9 10 44 39 +5
13 Curicó Unido 28 28 7 10 11 26 42 -16
14 Deportes Santa Cruz 24 29 4 12 13 29 43 -14
15 Unión San Felipe 23 29 5 8 16 19 53 -34
16 Rangers de Talca 21 29 5 6 18 28 47 -19
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones