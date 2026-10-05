Calculadora de Primera B: las 4 finales de infarto que le quedan a Cobreloa, San Luis y Wanderers

Cobreloa quedó como único líder, mientras que San Luis lo mira a un punto. En tanto, los 'Caturros' esperan un milagro tras tres caídas al hilo.

La lucha por el ascenso directo a Primera División entró en su recta final con Cobreloa, San Luis y Santiago Wanderers como los principales protagonistas. Los loínos y canarios ganaron sus respectivos partidos en la última jornada, por lo que llegan a las cuatro fechas finales con la primera ventaja en la parte alta.

Cobreloa quedó como único líder con 48 puntos, seguido por San Luis con 47. Más atrás aparece Santiago Wanderers con 44 unidades, luego de sufrir su tercera derrota consecutiva tras caer 2-1 contra Recoleta, resultado que lo hizo caer al tercer lugar y quedar a cuatro puntos de los loínos.

Cobreloa es el líder y tiene la primera opción para ascender (Facebook).

Las cuatro finales de Cobreloa

El conjunto naranja tendrá un calendario exigente para intentar mantener el liderato. En la fecha 27 visitará a Deportes Copiapó, luego recibirá a Recoleta y en la jornada 29 enfrentará a Rangers en Talca. Su cierre será como local ante Puerto Montt.

El camino de San Luis

San Luis también depende de sí mismo para luchar por el ascenso directo. Los canarios visitarán a Puerto Montt en la fecha 27 y posteriormente viajarán a Magallanes. En la jornada 29 recibirán a Recoleta y cerrarán el campeonato visitando a San Marcos de Arica.

Santiago Wanderers espera el milagro

El escenario más complejo es para el Decano, que necesita reaccionar después de las tres derrotas consecutivas. Wanderers recibirá a Curicó Unido en la fecha 27 y luego hará lo propio ante Rangers. En la jornada 29 visitará a Unión Española, mientras que cerrará su participación como local ante Deportes Copiapó. En el papel, tiene el fixture más accesible.

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